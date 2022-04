La inauguración pendiente es este sábado en la Liga Municipal de Futbol

Guamúchil.- Con toda seguridad que los niños y jóvenes que estarán presente este sábado en la ceremonia inaugural de la temporada 2022 de la Liga Municipal de Futbol no sabrán quién es Harry Arthur Patterson Martínez, pero la trayectoria del homenajeado, sí que tiene capítulos sobresalientes que contar. “El Papucho”, como lo conocen sus amigos de la viega guardia recibe merecido reconocimiento en esta campaña que lleva su nombre. El acto de apertura pendiente del balompié alvaradense se efectuará en punto de las 08:30 horas en las instalaciones del Estadio Municipal Dr. Alfredo Díaz Angulo, mejor conocido como Coloso del Dique. Estarán presentes ugadores de todas las categorías Infantiles y Juveniles, como Chupones, Pandas, Osos, Infantil Mayor, Juvenil A, Juvenil B y Juvenil C. La competencia en este circuito ya tiene varias semanas que abrió acción, pero el acto inaugural o tradicional protocolo estaba pendiente por realizarse. La distinción para Harry Patterson fue de manera unánime y es digna de aplaudirse, ya que este jugador de la vieja guardia representa la alegría, la caballerosidad y el entusiasmo dentro de las canchas. Y sí “El Papucho” no llegó a ser un crack durante su peregrinar en las distintas categorías y ligas en las que ha participado, su entrega siempre ha quedado de manifiesto donde se pare. Sus campeonatos, principalmente en las categorías de Veteranos, avalan su larga y limpia trayectoria. El homenajeado de esta campaña defiende actualmente la casaca del equipo Club de Veteranos de Futbol dentro de la categoría Diamante-Platino, y los atacantes suelen toparse con un recio y aguerrido defensa por la banda izquierda. Los tatas del balompié local lo respetan por la entrega, pero principalmente por su peculiar estilo de divertirse siempre cuando está dentro de un terreno de juego corriendo tras el balón. En el acto estarán autoridades deportivas y municipales. Se dice que en la fiesta inaugural habrá lluvia de balones y además se rifarán entre los equipos presentes tres paquetes o juegos de uniformes.