La mala suerte me afectó en no recibir el llamado de Tampa Bay: 'Pony' Quiroz

Los Mochis, Sinaloa.- Viene con todo. Algo de frustación, así califica el infielder sonorense Esteban "Pony" Quiroz el que Mantarrayas de Tampa Bay no lo haya llamado al equipo grande durante el rol regular de las Grandes Ligas, aunque recalca que esto no le va a hacer bajar la cara en su intento de algún día hacer su debut en el mejor beisbol del mundo.

El “Pony” Quiroz ha puesto buenos números en su participación en las Ligas Menores en Estados Unidos desde que la organización Medias Rojas de Boston lo firmó en 2018, pero para esta campaña 2020 lo cambió a Mantarrayas de Tampa Bay, equipo que está pelando palmo a palmo el campeonato de la Liga Americana con Astros de Houston lo que habla de la gran calidad en su róster.

“Una temporada más donde no se da la oportunidad, la verdad que es un poco frustante para mi el mirar que todos los mexicanos van para arriba , pero esto es beisbol y en muchas ocasiones la suerte es un factor muy importante, con Mantarrayas de Tampa Bay no hubo lesiones, no tuvo mucho infectado y creo que eso se refleja en que no haya mucha gente que debute. Tampa Bay ha tenido muy buen año y pues bueno ahora hay que tratar de ser optimistas, ahora hay que enfocarnos en Cañeros de Los Mochis y tratar de aportar lo mejor posible para que el equipo llegue lejos”.

Verde de Nuevo

“Otro año más y la verdad muy contento de estar nuevamente con Cañeros de Los Mochis, una gran responsabilidad para mi y mis compañeros y creo que ya estamos listos para una final y un campeonato, algo que se nos ha escapado con poco en los últimos años”, comenta Quiroz que se ha convertido en un pelotero de total garantía desde su llegada en la edición 2018-2019 a las filas del equipo verde, campaña en la que bateó un .255 con seis jonrones y 18 carreras impulsadas.

“Creo que ha sido bueno lo que he hecho con Cañeros, yo me había estado integrando al equipo en las últimas semanas del rol, regula, incluso en play offs por mi compromiso en Estados Unidos y haciendo ajustes porque ya todos los jugadores traen su ritmo de juego”.

El obregonense destacó su participación en el entrenamiento alterno del equipo de Tampa Bay, lo que le serviría para esta campaña con Cañeros de Los Mochis y en su carrera misma.