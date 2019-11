Los Mochis, Sinaloa. Bernardo Cárdenas Cota es un reconocido empresario de Los Mochis y destacado en su trabajo, donde a recibido muchos premios y galardones por su profesión, pero además es un apasionado del Dominó un deporte que lo ha marcado durante su vida y al cual le guarda un gran cariño.

Por tal motivo, el Comité municipal de Dominó le brindo un reconocimiento en su último torneo, por practicar, apoyar y difundir este deporte mental.

¿Cómo llegó su gusto a practicar el dominó?

Yo le tengo un gran cariño al dominó, porque desde que yo tenia ocho años mi papá me pedía que lo acompañara en las tardes por Alvaro Obregón y Ángel Flores donde se juntaba con un grupo de personas de aquí de Los Mochis a jugar dominó. Lo miraba jugar una hora y después me ponía a cenar y me iba para mi casa. Así vivi varios años con mi papá y desde entonces se me grabo mucho a mi el dominó. Además cuando tome la decisión de irme a vivir a la Ciudad de México, me fui a despedir de mi padre y el estaba jugando también dominó en el hotel Santa Anita, ese fue un día muy importante que me marco en mi vida por eso le tengo gran cariño a este deporte.

El dominó es un deporte que a mi me gusta mucho y en el que hago hincapié, que no se necesita estar en una cantidad para jugarlo, yo siempre que vengo a Los Mochis me junto con un grupo de 4 o 6 amigos para jugar.

¿Cómo se sintió al ser reconocido en el torneo?

Me llenó de mucha satisfacción que me invitaran a participar en este torneo y que le pusieran mi nombre a está edición. No se si me lo merezco la gente decidirá pero yo a este deporte le tengo mucho cariño. Este es un deporte de y no es de cantina, se juega entre amigos y es un pasatiempo muy bonito, estoy muy agradecido con el comité de dominó de Los Mochis que me honrarán con este torneo y que se maneje que es un deporte bonito para practicarlo y lo disfruten.

¿Cómo vivió el torneo?

Que da mucho gusto el convivió que se vivió en el torneo, me toco participar ganando 3 juegos y perdiendo uno. Hay un gran nivel en Los Mochis y el comité debe seguir difundiendo este deporte jalando todos parejos.