Le vendría bien a Sinaloa la Primera en Mazatlán: Rodrigo Lugo

Guamúchil, Sinaloa.- La pérdida de empleos y la incertidumbre que se vive por la contingencia sanitaria ha golpeado fuerte también a los deportistas profesionales. El joven promesa guamuchilense y ex medio defensivo del Club Dorados platica sobre su situación.

¿Qué opinas de la desaparición de la Liga de Ascenso, en la cual habías estado jugando estos años con el Club Dorados?

Sinceramente siento que es una gran equivocación terminar con la Liga, se pierde mucho, le pierdes la noción de querer ganar y campeonar para estar en Primera División, además que a los equipos que están por descender les quitan ese peso de encima.

Ya que pase la contingencia, ¿cuáles serían tus proyectos o planes a corto plazo, dónde piensas seguir jugando y continuar tu carrera profesional?

Pues mis planes son buscar lo mejor para mí y el club, después de que termine todo esto, para ver bien con claridad qué es lo más conveniente.

¿Qué opinas del nacimiento de la nueva Liga llamada de Formación?

Es una gran oportunidad para muchos chavos, que se puedan mostrar, sobre todo tener juego, que es lo que te hace estar en mejor forma, esperamos que sea una Liga competitiva, para así pulir a los siguientes jugadores.

Sobre el problema de salud que se está viviendo y la decisión de suspender la temporada en la Liga MX restando siete jornadas, ¿cuál es tu opinión?

Yo creo que fue la mejor decisión, siento que se habían tardado mucho en tomar la decisión, dado a la importancia que es, pero es más importante tu salud y sobre todo la de tu familia, ya que todos están en riesgo.

¿Te encuentras entrenando o estás sobrellevando la pandemia junto a tus padres?

Sí entreno en mi casa, ahí hago mis rutinas por el momento, ya que no se puede ir a correr al parque o algo por el estilo. No puedo estar con mis padres, a mí me toca estar lejos de ellos. Como te decía, tanto por el bien de ellos y el mío. Ahora la distancia es la mejor medicina para combatir todo esto.

¿Qué te parece el proyecto de que Mazatlán se convierta en plaza para un equipo de Primera División para la próxima campaña?

Siento que puede venir muy bien para el futbol en Sinaloa, espero y que sea un proyecto de interés y sobre todo duradero, que en verdad sea algo importante para todos, y se puede lograr una gran plaza, así como lo fue y creo lo volverá a ser Culiacán.

