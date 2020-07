Liga Mario Súarez esperará solo julio para definir.

Guasave, Sinaloa.- El presidente de la Liga de Beisbol de Segunda Fuerza Mario Suárez declaró que suspenderán su temporada 2020 para principios de agosto, esto si la pandemia del coronavirus no tiene un cambio favorable en el transcurso de este mes.

Manuel de Jesús Armenta detalló que sería imposible disputar dicha justa en los meses de agosto o septiembre debido a que se toparía con otras competencias de la misma categoría, por lo que mejor esperarán a que las autoridades municipales les den luz verde, pero sería a más tardar hasta fin de mes el tiempo que esperarán, pues de lo contrario van a cancelar.

“Estamos esperando, pero no creemos que podamos estar así más tiempo, esperaremos información del Imudeg para saber si podríamos arrancar en este mes, si no, lo más seguro es que vayamos a cancelar, pues ya hemos esperado demasiado y la situación no cambia”, aseguró.

Los equipos

Las novenas que se encuentran listas para competir en la próxima temporada son San Gabriel, El Tecomate, La Palma, Callejones de Tamazula, Las Pitahayitas, El Pitahayal, Rojo Gómez, Las Cuchillas, La Pichihuila, dos cuadros de Palos Blancos, San Pedro y El Caimanero.

El presidente de la liga Mario Suárez no descarta que en la siguiente temporada puedan agregar a más equipos a esta competencia, por lo que esperan que otras comunidades y clubes que estén interesados en ver acción en este circuito se acerquen a informarse de los requisitos que deben cubrir para ser admitidos.

