Liga de Ahome prepara su próxima temporada

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la suspensión de actividades generada por la aparición del Covid-19 en la región, la Liga Infantil y Juvenil de Beisbol Municipal de Ahome, ya trabaja en la organización de su próxima temporada.

Los trabajos

En su tercera reunión virtual con los delegados, la directiva que encabeza Luis Adolfo Castro Aguilar, dió a conocer que esta misma semana se reunirá a distancia con los coordinadores de las distintas categorías para comenzar con la conformación de los equipos para la temporada 2020-2021.

A partir del viernes me reuniré por Zoom con los coordinadores de las categorías para empezar a formar los equipos de la próxima temporada.

El directivo señaló que no serán muchos los cambios que se harán en las novenas, salvó aquellos equipos que no estén en igualdad de condiciones con sus contrarios. El objetivo es que todas las categorias sean parejas y no haya equipos considerados "trabucos".

Se complica la reanudación

Si bien es cierto que la actual temporada no ha sido suspendida de manera oficial, cada vez luce más complicada una posible reanudación, debido a que la contingencia sanitaria no ha disminuido en la región.

La directiva señaló que solo queda esperar a las indicaciones de las autoridades sobre la apertura de los espacios deportivos, así como los pasos a seguir para evitar contagios.

La Dirección de la Región XIX de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de la República Mexicana, hizo la recomendación de dar por concluida la temporada o en caso de querer reanudar, hacerlo en la fecha más lejana posible y con el consenso de los padres de familia.

Castro Aguilar declaró que la única posibilidad de poder concluir con la temporada 2019-2020, sería que las autoridades permitan la reanudación de actividades a más tardar a finales del mes de julio.

Algunos delegados mostraron su interés en que la actual campaña se reanude, en caso de que la contingencia se supere en un plazo no muy largo. Los argumentos son, que la temporada va muy avanzada y que él cambio de categoría será muy brusco para muchos jugadores, que "brincarán" con poca actividad previa.

Por su parte, otros representantes de los equipos consideran que el tiempo no será suficiente para concluir, por lo que estarían de acuerdo en dar por terminada la campaña.

El presidente de la Liga, aclaró que una vez que se de luz verde para regresar a los campos, se tendrá que hacer con al menos dos semanas de entrenamientos para evitar que los niños y jóvenes sufran lesiones por tanto tiempo de inactividad.

Una vez que regresemos los niños tienen que entrenar cuando menos dos semanas, para evitar lesiones, porque es mucho tiempo sin hacer nada.



En la junta, también se comenzaron a plantear las medidas que se tendrán que tomar para guardar la sana distancia y evitar posibles contagios, tanto en el terreno de juego como en las gradas. También se planteó hacer un sondeo con los padres de familia, para ver si están en condiciones de regresar a la actividad.

