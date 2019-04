Linces y Tijuana se juegan hoy el título

Guasave, Sinaloa.- Las ligas Linces de Guasave y Tijuana Municipal se disputarán este día el cetro del Torneo Nacional de Beisbol Solo 9, luego de que ayer ambas lograron superar las semifinales en duelos cargados de dramatismo.

El encuentro por el campeonato arrancará en punto de las 9:30 horas en el campo No. 1 del Deportivo Arturo Péimbert Camacho, mientras que a las 9:00 la liga Navojoa Municipal va ante la Mazatlán AC para dirimir quién se adjudica el tercer puesto en el estadio Miguel Ángel Gaxiola.

Un sencillo de Ramiro Ahumada en la parte baja del quinto rollo se trajo a Marco Castro desde la antesala para así vencer 3-2 a la liga Navojoa Municipal.

Bruno Castro volvió a dar un recital desde el centro del diamante y se sostuvo cinco entradas y un tercio para con todo merecimiento salir con la victoria, mientras que Antonio Valenzuela se encargó de sacar los últimos dos tercios del choque a pesar de aceptar un imparable.

Saíd Cabrera acabó siendo el lanzador del revés en labor de relevo tras aceptar la carrera del triunfo en el quinto rollo, ya que Bryan Zazueta fue quien inició el cotejo.

Los sonorenses se fueron al frente en el partido cuando Iván López dejó caer un elevado en el jardín central en el tercer inning y así Jorge Coronado anotó el 1-0, pero en la parte baja de la misma entrada Linces le dio la vuelta al marcador. Leonel Villa sacudió jonrón solitario para el 1-1 y un rodado a las paradas cortas de Ramiro Ahumada puso las cosas 2-1 al impulsar a Diego Rivera desde tercera.

Un imparable de Daniel Reyes se trajo a Ulises Sustaita con el 2-2 por Navojoa en la cuarta tanda y después cedieron en la quinta la anotación de la diferencia.

En la otra llave la liga Tijuana Municipal superó 8-7 a la Mazatlán AC para lograr su pase a la final.

Los sinaloenses tuvieron la carrera del empate en tercera en la sexta entrada, ya con dos outs, pero un revire del lanzador de Tijuana difuminó las esperanzas al enfriar al corredor.

Tras el triunfo de Linces el mánager Iván López dijo sentirse muy emocionado con este logro, pero hoy buscarán completar el objetivo.

No sé aún con qué pícher enfrentaré la final, pero tengo brazos muy buenos disponibles, y el hecho de haber metido a Bruno en semifinales es que no podíamos pensar en el dos si aún no pasábamos el uno”, destacó.