Listas las semifinales del beisbol en Juan José Ríos

Los Mochis, Sinaloa. Todo preparado. Quedaron definidas las semifinales de la Liga de Beisbol de Tercera Fuerza Ejidal “Francisco Escalante Ruiz” de Juan José Ríos, con los duelos del Deportivo Marcos Osuna-Mariscos el Goyo contra Metálicas Briceño-El Estero y Agrícola Magón frente a Deportivo los Osunas.

Duelos

En el primer encuentro de semifinales se miden los equipos del Deportivo Marcos Osuna-Mariscos el Goyo que finalizó el rol regular como lider general y que en el repechaje dio cuentas de Metálicas Briceño-El Estero 3 por 1.

Su rival esta ronda volverá a ser el conjunto del Estero que paso a las semifinales como el mejor perdedor de la ronda anterior. Por lo que el día de mañana se ven las caras en los dos primeros juegos de la serie a ganar 4, teniendo como sede el estadio del Ejido Leyva Solano en punto de las 10:30 horas con media hora de tolerancia para los de Metálica Briceño.

La otra semifinal las disputaran los equipos de Deportivo de Los Osunas se medirá en una interesante seria a Agrícola Magón los actuales campeones de la liga en punto de las 10:30 de la mañana en el estadio Armando Cañez Cordova.

Los Osunas llegan a las semifinales tras barrer en el repechaje al equipo del Deportivo Mingo Vázquez-La Arrocera y haciendo valer su condición de favoritos. Por su parte los campeones, también barrio en el repechaje al conjunto del Deportivo Blanco para continuar en busca de refrendar su título de campeón.

Porcentaje de bateo

Nombre Equipo Total

1. B. Rojo Osunas .465

2. C. Heredia M. Osuna .456

3.-A. Ramos M. Osuna .449

4.-A. Rodríguez Magón .443

Lideres en sencillos

1. C. Heredia M. Osuna 31

2. A. Ramos M. Osuna 28

3.-B. Rojo Osunas 25

4.-A. Sanchez M. Osuna 22

Lideres en dobles

1. O. Moroyoqui M. Osuna 11

2. M. Apodaca Magón 9

3.-B. Benitez Magón 8

Lideres en Triples

1. R. Camacho Osunas 7

2. N. Sandoval Arrocera 3

Lideres en cuadrangulares

1. J. Valenzuela Magón 7

2. M. Apodaca Magón 3

3.-A. Ramos M. Osuna 3

Lideres en hits totales

1. A. Ramos M. Osuna 40

2. C. Heredia M. Osuna 38

3.-M. Apodaca Magón 33

Lideres en juegos ganados

1. I. Beltrán Magón 8-0

2. E. Ruiz Osunas 5-0

3.-V. Castro M. Osuna 8-2