Listos los rivales para las semifinales en la Máster del Futbol Municipal

Guamúchil.- Se jugó la ronda de cuartos de final en la categoría Máster del Futbol Municipal y quedan definidos los invitados a semifinales.

Fue una jornada intensa y de muchos goles. Tres de los cuatro favoritos no tuvieron problemas para salir con los brazos en lo alto, no así Tamazula II-Calzado Terra-Celular Center, que se queda en la orilla al caer 1-0 ante el aguerrido cuadro de Las Brisas-Lolo Pie.

De toma y daca resultó este encuentro sobre la cancha Anexa 1. Con un cuadro plagado de muy buenos jugadores Tamazula II llegó a estas instancias como fuerte favorito, pero pese a imponer dominio en la mayor parte del encuentro, no pudo superar el marco vigilado por el experimentado Wilfredo Beltrán. Las Brisas da el campanazo gracias a gol anotado por Rolando Castro en acciones de la segunda mitad y en un costoso error del guardameta tamazulense. Por cierto, la oncena derrotada termina jugando con 10 hombres ante la expulsión de Germán Angulo, esto por agredir a un contrario.

Por otro lado, el líder, Mocorito-Fernando Nájar, hace valer su condición y golea 7-3 a Stasasa, sobresaliendo en el ataque Everardo Osuna con cuatro perforaciones. El resto fue obra de Giovanni Miranda, Adrián Montoya y Eduardo Gil.

El Gallo-Aerolito-PintuSayer-Laboratorio Saro no se queda atrás y derrota 5-0 a Mandadero El Soruyo-Vizcarra Team.

Los tantos de la victoria fueron obra de Jesús Óscar “Cachu” Martínez, Hamlet Castro, Luis Fernando Mundo y Liborio Rodríguez.

En duelo de muchas emociones, efectuado también en la cancha del Coloso del Dique, Crackers-Materiales Gráficos-Productos Sauceda-Barber Shop Robin batalló por momentos principalmente en la primera mitad, pero termina superando 3-0 a Linces-Construcciones D.F.-Polarizados Mike. Delfino “Chespi” Valdez, ya en actividad del segundo tiempo, capitaliza bien un error defensivo de sus contrarios y pone adelante a los Crackers. Los Linces pierden todo el orden en la parte final del cotejo y Crackers sentencia el triunfo con dianas de Luis Alfonso Camacho y Amílkar Moreno, este último, por la vía del penal.

Luego de estos resultados, Mocorito se enfrentará en semifinales a Las Brisas, mientras que en otro choque a morir, estarán buscando también el pase a la final El Gallo-Aerolito-PintuSayer-Laboratorio Saro y Crackers-Materiales Gráficos-Productos Sauceda-Barber Shop Robin.