Llevo en mi corazón a Cañeros de Los Mochis: "Chico" Rodríguez

Los Mochis, Sinaloa.- Visita de calidad. Francisco “Chico” Rodríguez Ituarte está catalogado como el mejor parador en corto en la historia de Cañeros de Los Mochis por esa gran calidad con el bat y guante y sobre todo por la gran entrega que siempre mostró a los colores verdes.

El ex infielder de la escuadra verde Francisco “Chico” Rodríguez Ituarte estuvo en la ciudad de Los Mochis el pasado miércoles invitado por el equipo de casa para el homenaje que se le brindó a su hermano, el ex ligamayorista Aurelio Rodríguez, otro pelotero insigne dentro de la organización Cañeros de Los Mochis.

“Chico” Rodríguez dejó muchos amigos en esta ciudad y muchos aficionados lo recuerdan con mucho respeto y cariño, algo que el originario de Cananea, sonora pero radicado en Aguascalientes agradece.

“Hace como cuatro años Cañeros de Los Mochis me entregó una placa como integrante de la novena ideal del equipo y la verdad sentí algo muy bonito tener ese gran mérito, estoy muy orgulloso de que la afición haya tomado parte en eso, fueron 12 años los que estuve aquí con Cañeros y es una satisfacción muy grande que se me haya tomado en cuenta”, dice el brillante ex pelotero en entrevista con EL DEBATE efectuada en el terreno de juego del estadio Emilio Ibarra Almada donde Rodríguez tuvo jornadas inolvidables.

¿Qué es lo que más recuerda de ese tiempo que estuvo con el equipo de Los Mochis?

Muchas cosas pero sobre todo la amistad y la convivencia que tuve con grandes peloteros como Gregorio Luque, Manuel Ponche, Gabriel Lugo, Carl Emery, Bobby Treviño, José Peña, Simón Betancourt, Salvador Sánchez, Don Secrist, y sobre todo el mánager Benjamín “Papelero” Valenzuela que fue un bran amigo para todos nosotros, no los he visto mucho pero siempre los voy a recordar”, comenta el sonorense que fue exhaltado al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en 2004 junto con Sid Monge.

¿Algún recuerdo especial que tenga del equipo?

La otra vez estaba escuchando a un pelotero que había perdido una serie final con Cañeros, ganamos el campeonato en el 68 pero después perdímos con Hermosillo con los dos jonrones de Bob Darwin, después nos ganó Culiacán con el jonrón de Jesús Sommers en la novena entrada, y luego perdimos la final con Mazatlán, el último juego con una rola de Albino Díaz, pero a pesar de haber perdidos esas finales, creo que son bonitos recuerdos porque no cualquiera llega a una final.

¿Desde cuándo no venía para Los Mochis?

Desde hace como tres años, pero esa vez llegue de paso, radico en Aguascalientes y trato de venir a visitar a algunos amigos cuando es temporada de beisbol. Estoy muy agradecido con esta afición y más por mi hermano que ya son 20 años que se nos adelantó y me da gusto enterarme que mucha gente al igual que yo, lo llevamos en el corazón. Tuve la dicha y la bendición de jugar muchos años junto con él en este equipo.

¿En qué otro equipo o en qué otra parte le tocó jugar junto con Aurelio Rodríguez?.

No, en ninguna parte, nada más aquí, no nos tocó en verano porque el estaba con Charros y yo con Aguascalientes y otros equipos.

¿Qué cree que le faltó a Chico Rodríguez para llegar a las Grandes Ligas?

Irme, los Cardenales de San Luis me mandaron un año a clase doble A en 1966 con Sparky Anderson de mánager y al otro ya no me mandaron, nunca voy a saber si pude haber jugado en Grandes Ligas pero me queda la gran satisfacción por lo que hice y logré todos esos años que jugué beisbol profesional en México. Los Tigres del México fueron los que me firmaron y después jugué con Veracruz y finalmente en Aguascalientes donde terminé mi carrera y ahí me quedé radicando.