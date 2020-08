Los Mochis: Gimnasio de boxeo “Betillo” Gutiérrez recibe mejoras

Los Mochis, Sinaloa.- El Gimnasio de boxeo “Betillo”Gutiérrez recibió mejoras consistentes en baños, regaderas y ampliación de la techumbre, por parte del Deportivo Mingo Vázquez.

La entrega

En un concurrido evento celebrado en las instalaciones ubicadas en el barrio bravo de La Cuchilla, José Domingo “Mingo” Vázquez Márquez entregó la obra a la familia Gutiérrez.

La excampeona Mundial y actual retadora al título del Consejo Mundial de Boxeo, Katy Gutiérrez agradeció a nombre de la familia y recordó que era un sueño de su abuelo Enrique “Henry”Gutiérrez, quien recientemente perdió la vida.

“Tengo muchos sentimientos encontrados, ya que este era un sueño de mi abuelo, esto ha sido muy difícil para la familia, para mí ya que él fue quien se encargó de educarme, de formarme, creo que hizo un muy buen trabajo y el ver esto realizado la verdad es que me llena de emoción, que más hubiera querido que él hubiera visto esto en vida, pero Dios sabe porque hace las cosas, si algo aprendí de él es la fe que me inculcó y quiero agradecer al señor Mingo Vázquez por esto, porque este era un sueño que teníamos desde hace mucho, nosotros quien nos conoce sabe que somos una familia humilde”.

La destacada deportista señaló que todo lo que ha logrado en el boxeo ha sido gracias al esfuerzo y al amor al deporte que le inculcó el patriarca de la familia.

“Yo esto que está aquí lo he conseguido a base de golpes y con mucho esfuerzo, a mí nunca se me dio la oportunidad, nunca tuve una televisora que te protegiera, que te buscara una rival, nada, yo desde que empecé fue a base de golpes, pero creo que de eso se trata, del hambre y mi hambre me ha llevado a esto, la última pelea fue en España, iba contra todos los pronósticos, de hecho muchos pensaban que había regresado a lo mejor porque me faltaba dinero, cosa que no es así, ojalá el boxeo femenil fuera igual pagado al boxeo de hombres, pero no nos pagan ni siquiera el 10 por ciento de la bolsa de un hombre, la bolsa es muy poca la verdad, yo peleo por amor al deporte, por amor al boxeo, por lo que me enseñó mi abuelo y regresé por eso”.

Tras su triunfo en España, Gutiérrez se ganó el derecho de pelear por el título Mundial Paja del CMB en poder de la alemana Tina Rupprecht, aunque la fecha no se ha definido debido a la pandemia del Covid-19.

Por su parte, Mingo Vázquez declaró que tras recibir la petición de apoyo, no dudó en responder, con el objetivo de dar facilidades a los niños y jóvenes que practican la difícil disciplina.

Katy Gutiérrez agradeció a nombre de la familia el apoyo al Gym “Betillo” Gutiérrez. El Debate

“Hoy el compromiso que hice con la familia Gutiérrez lo estamos cumpliendo, hoy quisimos acompañar para la entrega por parte del Deportivo Mingo Vázquez hacía este gimnasio, de estos baños, esta regadera y esta techumbre, para que tengan más facilidades los niños y jóvenes de practicar el boxeo”.

El líder sindical señaló que en su infancia vivió en el populoso sector e incluso compartió generación con Humberto“Betillo”Gutiérrez, ídolo y puntal de la dinastía de “La Cuchilla”.

“Soy de este barrio, aquí del Pino Suárez entre Aldama y Belisario yo conocí a su tío “Betillo” Gutiérrez porque pasaba por el callejón, que debía tener mi edad “Betillo” Gutiérrez que en paz descanse, era de mi generación, nosotros con mucho gusto hacemos esta aportación para el gimnasio y lo que les prometí, Katy, Julio, aquí es una realidad, es de ustedes, es para ustedes y adelante con la práctica del boxeo y el deporte en general”, finalizó Vázquez Márquez.

