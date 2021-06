Los Plebes del Rancho y The Golden, a un paso de la final en la Liga de Beisbol Taxis Verdes

Mazatlán.- Con ocho carreras en las dos primeras entradas, buen pitcheo de Melecio Rodríguez, Los Plebes del Rancho apalearon 15-2 al campeón del rol regular, Tacos El Cobarde, en el primer juego de la serie semifinal de play off en la Liga de Beisbol de los Taxis Verdes.

Melecio Rodríguez Palomares se fajó la ruta completa y en su destacada labor aceptó solo dos míseros hits (uno en la primera entrada y otro en la séptima), regaló una base por bolas, golpeó a dos, otorgó dos bases por bolas intencionales y le anotaron dos carreras.

Por El Cobarde sufrió la derrota Luis Antonio Sánchez. Por Los Plebes del Rancho destacaron con el madero Óscar Núñez, de 4-3 con cinco carreras impulsadas, Víctor Núñez, de 2-2 con tres bases intencionales, y José Pardo, de 4-3. Por los taqueros nadie pudo repetir de hit.

The Golden triunfa

En la otra serie, The Golden Zone venció 11-4 a Los Mariachis del Conchi. Noé Quevedo (ganador) lanzó siete capítulos, permitió cinco hist, dio dos golpes, ponchó a cuatro y le anotaron dos veces.

José Díaz y Benjamín Sánchez tiraron el resto. José Ángel Osuna cargó con el descalabro.

Por Golden, Martín García disparó de 5-3 con cuatro producidas y tres anotadas, Luis Villegas 5-3 tres impulsadas y Kevin Díaz, de 2-2. Por Los Mariachis del Conchi, Salvador Ulloa, así como Jorge Alberto Patrón, de 4-2 cada quien.

Segunda jornada

El próximo lunes, en los campos del Club Polluelos, a las 15:30 horas será el segundo de la seriede play off.

Los Plebes del Rancho chocarán con Tacos El Cobarde en el campo uno, y en el dos irán The Golden y Los Mariachis del Conchi. El campeón de play off se enfrentará al monarca del rol regular. Tacos El Cobarde es campeón del rol regular y si se corona en play off se llevará todo.

