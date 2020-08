Los deportes colectivos se mantienen prohibidos en Guasave

Guasave.- Fredi Peñuelas Pineda, quien funge como director del Instituto Municipal del Deporte, declaró que por lo pronto no se tiene permitida la reapertura de las escuelitas municipales en Guasave, pues consideran que todavía no es el momento para ello, ya que los contagios continúan vigentes.

El funcionario recalcó que si algunos promotores deportivos han decidido regresar a la actividad, es porque en su disciplina no les afecta el tema del distanciamiento, tal es el caso del tenis y el atletismo.

Hasta el momento no hemos permitido que ninguna escuela regrese, y tal vez haya profesores que están entrenando ya, pero como no les afecta tanto a ellos el distanciamiento, pues no hay problema de que lleven a cabo sus prácticas”, declaró.