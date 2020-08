Los juegos de futbol no están autorizados en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que el Coordinador del Deportivo Jorge Flores, Antonio Dávila Peraza se quejara por la suspensión que juegos que se dio este miércoles, el Director General del Instituto Municipal del Deporte de Ahome, Felipe Juárez Soro reiteró que los partidos de futbol no se encuentran autorizados.

Ya lo sabían

Juárez Soto señaló que ellos sólo son el puente para informar a los deportistas de las indicaciones que da la Secretaría de Salud y en este caso disciplinas como el futbol y basquetbol todavía no están autorizadas para celebrar partidos, situación que ya sabían los organizadores de futbol 7.

“En ese sentido nosotros somos únicamente un puente para informarle a los deportistas los protocolos que se están manejando directamente de la Secretaría de Salud y Protección Civil, no están autorizados los campos para jugar basquetbol y futbol por lo pronto, ya se los habíamos explicado, ya tuvimos una reunión con el futbol 7, algunos vinieron aquí a la oficina y se les explicó simplemente el protocolo.

El funcionario aclaró que la dependencia a su cargo no está autorizada para abrir o cerrar espacios, e incluso dio a conocer que el Deportivo Jorge Flores tiene autorización para realizar entrenamientos, pero no partidos.

Nosotros como Instituto Municipal del Deporte no somos quien cierra o abre espacios, nosotros nada más informamos las indicaciones que tenemos, que no se puede hacer competencias de futbol, se abrieron escuelitas, en el caso especial del Deportivo Jorge Flores se les dio su permiso para una escuelita obviamente con las medidas adecuadas.

Juárez Soto se dijo consciente de la desesperación de los deportistas por jugar y los empresarios por reactivar los espacios, sobre todo cuando algunas personas juegan en espacios públicos de manera inconciente.

“Podemos entender el desespero a veces por querer jugar y porque muchos lo están haciendo inconscientemente en canchas abiertas, pero la indicación que yo tengo es que no se puede jugar, ya cada quien tendrá que tomar la decisión si juegan o no juegan, nosotros hemos hecho la recomendación de quedarse en casa, pero ellos si abren el espacio y hacen un juego, es cuestión que el área encargada de esto que es el área de salud haga este tipo de acciones”.

“Cuando me comentó eso, en ese momento hablé con el doctor Espinoza de Salud, obviamente que me dice que no es cierto, Protección Civil en ningún momento ha girado ninguna instrucción, no soy yo quien va a autorizar, son ellos, lo puedes corroborar con ellos que hemos estado mucho en comunicación en ese sentido, jamás ellos me dicen que van a autorizar sin haberlo consensado con los 3, aparte la pandemia no ha acabado, el problema sigue igual, puede decir eso, pero es falso”.

El Director del IMDA señaló que los deportes como futbol y basquetbol se podrán reactivar cuando el semáforo sanitario se encuentre en verde, de acuerdo a las indicaciones más recientes.

Tiene que estar en verde, esa es la instrucción que tengo yo, tal vez en amarillo pudiera ser, pero en esos deportes no vas a evitar el contacto, el tema es que esté el semáforo en verde.

Juárez Soto aclaró que la autorización para reactivar los entrenamientos de la escuelitas se dio debido a que las prácticas son totalmente diferentes a los partidos, en donde no puede haber un control de las medidas sanitarias.

Es totalmente diferente, los entrenamientos son cuidando la distancia, hay mucho protocolo que ya se le entregó a la escuelitas, es totalmente diferente, el problema del partido de futbol es el contacto y también se ha dado el caso que al término del partido se juntan a platicar.

