"Los objetivos se están cumpliendo"

Brillante proyeccion.

El infielder mochitense Omar Meza es un ejemplo perfecto de actitud y empeño de querer hacer bien las cosas para lograr los objetivos marcados, ya que apenas tiene 22 años de edad y cuatro años dentro del beisbol profesional, ya es parte de las ternas para sacar los selectivos que participarán en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Verano a efectuarse el domingo 16 de junio en el estadio Alfredo Harp Helú de la ciudad de México.



El Novato del Año en la campaña del 2013 de la Liga Clemente Grijalva Cota con el equipo de la Academia Chikote Ayala ha tenido una carrera que va en forma ascendente desde su debut en 2016 con los Guerreros de Oaxaca y Diablos Rojos del México después de haber sido firmado para el beisbol de paga por Roberto Verdugo y Manuel Bernal.

El actual segunda base titular del equipo de Oaxaca que es dirigido por Sergio Omar Gastélum, suma un total de 82 imparables y 34 carreras producidas en los 200 partidos donde ha visto acción en el beisbol veraniego hasta antes de la jornada de anoche.

"Estoy muy contento de estar en esa lista para ser elegible para ese juego tan importante como es un Juego de Estrellas, es algo que se ha estado buscando y seria un gran sueño de estar ahí, ha sido otra buena temporada y aquí estamos echandole las ganas para colaborar en algo y sacar adelante al equipo", dijo el mochitense en entrevista telefónica desde Oaxaca donde el equipo bélico tiene interesante serie contra los Leones de Yucatán.

¿Qué tan difícil ha sido el llegar hasta donde estás ahorita en una profesión tan difícil como es el beisbol profesional?

Es un camino muy difícil donde se ocupoa de mucha consistencia todos los días, de mucho sacrificio y de mucho trabajo. Yo siempre he pensado que el que quiere lo logra, el que realmente quiere las cosas es el que sale adelante en este trabajo.

¿Desde cuándo te diste cuenta de que tu vida sería el beisbol profesional?.

Al principio y de niño y joven lo miraba como un simple juego, pero empecé a crecer y cuando estaba en la Clemente Grijalva mire esto como algo más, que podría lograr más cosas y aquí estoy. Luchando fuerte por hacer realidad mis sueños y uno de ellos son las Grandes Ligas.

¿Se ha acercado a tí alguna organización de Estados Unidos?.

No. La verdad no, pero esas son mis metas y ojalá algún día se den y si no, ni modo, yo voy a seguir trabajando para ser productivo para los equipos que crean en mi.

¿En algún momento llegaste a pensar en terminar la escuela con una carrera profesional?.

Claro que si, de hecho yo estuve estudiando por internet la carrera de Ingeniería Industrial pero por diversos motivos no pude continuar, pero eso no se ha abortado, todavía pienso en eso y vamos a tratar de combinar el beisbol con la escuela.

¿En qué ligas de beisbol amateur jugaste en Los Mochis antes de hacerte beisbolista profesional?

Inicié en la Liga Infantil y Juvenil de Ahome y posteriormente jugué en varias ligas como José Isabel Ramos con el Cetys 68, en la Mingo Vázquez con Compuertas en la López Pineda con el ejido México y Clemente Grijalva con la Academia.

¿Has llegado admirar la carrera de algún pelotero y cuál es tu equipo favorito en Grandes Ligas?

Siempre he admirado lo que ha hecho Saúl Soto, su forma de juego y su preparación para jugar todos los días y todo lo que ha hecho en Liga Mexicana del Pacifico y Liga Mexicana de Verano. En Grandes Ligas es Dustin Pedroia y Medias Rojas de Boston.

¿Cuál ha sido tu mayor motivación para lograr lo que has hecho hasta ahora como pelotero profesional?

Sin duda la ayuda que he recibido de mi familia, sobre todo la de mi padre que ha sido fundamental para esto.

¿Cómo ha sido tu acoplamiento con los Guerreros de Oaxaca?

Muy bien, es un equipo muy unido, que siempre está dando la pelea y superar lo que se hizo la campaña pasada cuando estuvimos en la serie final que desafortunadamente perdímos con los Sultanes de Monterrey. El mánager Sergio Omar Gastélum es una tremenda persona, siempre muy positivo con todas las ganas de salir adelante.



NOTA: Para votar por Omar Meza para el Juego de Estrellas de la LMV, la dirección es www.lmb.com.mx