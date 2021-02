Luis Castañeda impulsa a las nuevas generaciones de deportistas a través de su escuela de futbol

Culiacán.- Hace tres años, Luis Alberto Castañeda inició un nuevo proyecto al formar la escuela de futbol Alturas del Sur, en donde buscaba darles valores y disciplina a pequeños jóvenes, además de darle los cimientos del deporte más practicado a nivel mundial.

Conforme ha pasado el tiempo, los resultados positivos han llegado y hoy cuenta con competitivos equipos que a cambio le han dado varios trofeos. “Hemos participado en ligas municipales, varios de nuestros niños han sido seleccionados estatales y tenemos participaciones en un torneo de Mazatlán, en donde nos hemos traído tanto campeonatos, como subcampeonatos”, dijo Castañeda.

A palabras de Luis Castañeda, esta idea nació con la firme intención de darle un momento de distracción a los pequeños, además de evitar que lleguen a los peligros de vicios que abundan en las calles, situación que constantemente han agradecido los padres de familia.

De lunes a jueves se reunen para los entrenamientos | Foto: Debate/Josué Medina

“Miraba muchos niños que no practicaban ningún deporte, que andaban en las calles, no hacían nada productivo. Los papás encantados, porque a pesar de que no tenemos las mejores instalaciones ellos vienen, y cuando se les pide apoyo siempre responden”, dijo.

Por su parte, Castañeda hace un llamado a las autoridades locales para que atiendan los llamados y se acerquen a apoyar a los futuros deportistas que representarán a Sinaloa en unos años más, ya que en este lapso no han tenido el apoyo que quisieran.

“Desafortunadamente no hemos tenido ningún apoyo del gobierno. Todo lo que tenemos es porque hemos conseguido donaciones, tales como las porterías. Ese es el prietito en el arroz, que estamos desarrollando buenos niños y no hay aportación del gobierno”, señaló.

Su proyecto ha dado frutos, han tenido campeones y muchos de los niños han representado al estado | Foto: Debate/Josué Medina

Los padres interesados en inscribir a sus hijos a la escuela de futbol Alturas del Sur pueden comunicarse al número 667995 0143 o también, acudir a los entrenamientos que se realizan en uno de los principales parques del conocido fraccionamiento.

Las sesiones se realizan de lunes a jueves con horario de 5:00 pm a 8:30 pm, en donde se entrenan las categorías de panditas, chupones, osos e infantiles. Ahí serán atendidos por el profesor Luis Alberto Castañeda, quien cuenta con experiencia en este deporte, alcanzando a participar en múltiples torneos municipales, así como también torneos de los barrios de EL DEBATE, llegando hasta primera fuerza.