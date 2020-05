Luis Madrigal piensa primero en la salud

Los Mochis, Sinaloa.- El mochitense Luis Guillermo Madrigal Gutiérrez llegó a este torneo a los Rayos del Necaxa y aunque su objetivo es ganarse un lugar, piensa primero en superar la contingencia sanitaria.

El espigado atacante se encuentra en Los Mochis disfrutando a su familia y manteniéndose en forma a la espera de regresar a las canchas.

¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Estoy aquí en Sinaloa, en Los Mochis, disfrutando a la familia, la verdad que tenía bastante tiempo sin disfrutarlos como los estoy disfrutando ahora, desde que me fui a Monterrey hace 13 años no tenía ese tiempo para estar con la familia.

¿Qué opinas de esta situación?

La verdad que preocupado porque al parecer no entendemos a veces que esto es en serio y noto que la gente no se cuida, ojalá que pronto esto se pueda resolver para que todo vuelva a la normalidad, todos regresen a sus trabajos y nosotros a jugar futbol de nuevo.

¿Estás entrenando en casa?

Acá entreno, estaba jugando tenis a veces, pero ya está prohibido salir, así que ahorita a entrenar nada más en casa, hacemos entrenamientos en línea, nos conectamos a las 8 de la mañana, nos ponen los ejercicios y ahí los hacemos.

¿Qué recomendaciones les dio el club?

Al principio nos tenían ahí en Aguascalientes, ya después nos dijeron que nos podíamos ir a nuestras casas para que estuviéramos con nuestras familias y estuviéramos pasando esta situación un poco más cómodos se podría decir y no estarla pasando solos y que nos cuidáramos mucho, que cuidáramos a la familia, que lo importante es cuidarse para después juntarnos todos y hacer lo que más nos gusta que es jugar al futbol.

¿Cómo es tu día en estos momentos?

Me levanto temprano, entreno, sacó a mi perra a correr un rato, después desayuno y me duermo un rato, me levanto para comer y después estoy con mis sobrinos, veo una serie, a veces hago ejercicio con ellos, los pongo a entrenar a ellos también, a veces me pongo a entrenar yo con ellos beisbol, cuando había chance íbamos a jugar tenis y estar con la familia más que nada disfrutarlos.

¿Qué tan complicado es entrenar de esta forma?

Si es complicado porque estamos haciendo ejercicios que normalmente no estamos acostumbrados a hacer, nosotros usamos mucho el balón, tiramos mucho a gol y ahorita los ejercicios son hacer pesas, sprints en corto y movilidad más que nada, pero a nosotros lo que nos gusta es patear el balón y ahorita no se puede.

¿Qué es lo que más extrañas de tu vida cotidiana?

Todo lo referente al futbol y poder ir a convivir con mis amigos y mis amigas.

¿Cómo te has sentido en Necaxa?

Ha sido muy corto el tiempo porque pasó esto, pero bien, tranquilo, esperando un poco más de oportunidad, es complicado porque tengo a Mauro Quiroga al frente y es el campeón goleador actual, entonces tengo que esperar mi oportunidad y aprovecharla.

¿Cuáles serían tus objetivos en el club?

Voy a préstamo por 6 meses, yo todavía tengo un año de contrato con Monterrey, la verdad que es complicado ahorita ponerse objetivos porque no se sabe si se va a reanudar el torneo, si se va a cancelar, si ellos van a extender mi contrato de préstamo, no se sabe nada, es una situación muy difícil la que se está viviendo, primero que nada es estar bien, que no le pase nada a mi familia, que no me pase nada a mí, que no pase nada con mis compañeros, que todo esto se resuelva y ya de ahí partir con que podemos poner de objetivos, que la verdad lo ideal sería poder quedar ahí en Necaxa y que se me dieran un poco más de minutos.

¿Qué le dices a la afición?

Que se cuiden, que no por estar un rato con unas personas se descuiden y que a final de cuentas sea la última vez que se vean por contraer el virus, hay que tomar responsabilidad y que tengan mucha fuerza para seguir adelante con esto.

También te puede interesar:

Esports: los ganadores del negocio deportivo en temporada de coronavirus

Son un verdadero orgullo para el beisbol regional

¡Apaga... y vámonos...! Mariano Rivera en las Grandes Ligas