Marco Coronel se integra al rebaño

El mochitense Marco Coronel tiene el sueño de convertirse el futbolista profesional y dio un paso más rumbo a su objetivo. El defensa central se integró de lleno a las Fuerza Básicas de las Chivas Rayadas del Guadalajara, tras haber representado al rebaño en varios torneos.

¿Cómo te sientes de integrarte a Chivas?

Me siento muy feliz, porque desde niño comenzó a gustarme esto que es el futbol, desde chiquito pensaba que quería ser jugador profesional y gracias a Dios con todo el esfuerzo y sacrificio estoy a un paso más para debutar en Primera División.

¿Porqué ir a Chivas?

El equipo de Chivas siempre me ha llamado la atención porque todos sus jugadores son mexicanos y es lo que a mi me gusta, porque ponen a México en un nivel alto.

¿Cuándo se fijo Chivas en ti?

Llevo dos años desde que me vio Chivas en Copa Vallarta, estaba jugando un partido y cuando acabé, un visor me habló, que quería que yo fuera a Guadalajara para que me vieran y gracias a Dios desde ese momento ya estoy con Chivas.

¿Cómo te has sentido en el equipo?

Ya he jugado torneos con ellos, me he sentido muy bien porque todos los jugadores del equipo son muy habilidosos y si se siente diferente cuando juegas en un equipo así.

¿Por qué crees que se fijó Chivas en ti?

Al principio cuando llegué dijeron que estaba muy alto, pero ya cuando me vieron jugar se dieron cuenta que tenía mucha habilidad para mandar en el campo.

¿Cuáles son tus puntos fuertes?

Yo siento que el fildeo, los pases siempre los trato de dar precisos al pie y que siempre trato de ser el que manda en el campo, para que los jugadores con los que me enfrento sepan que yo estoy ahí.

¿En qué te hace falta trabajar?

Siento que tengo que ser un poco más rápido y si vamos perdiendo a veces echó la cabeza abajo y siento que eso no es bueno.

¿Qué tan difícil es separarte de tu familia?

Eso es algo muy complicado, en enero me querían llevar y yo no quise porque era algo muy difícil, pero otra vez se me dio la oportunidad gracias a Dios y acepté.

¿Qué te dijo tu familia?

Que le echara muchas ganas y que ellos aunque no estuvieran conmigo siempre me van a estar apoyando y que mire el lado bueno de las cosas.

¿A quién le agradeces por lo que has logrado?

Le agradezco a mi familia, a mi profe que me enseñó desde pequeño a jugar y a un tío, que él también era muy bueno, pero mi abuela no tenía los recursos para llevarlo a un equipo profesional y él fue quien me animó y me dijo que yo podría hacerlo.

¿Qué le dices a tus compañeros?

Que le echen ganas, que nunca se rindan por sus sueños y que siempre hay que exigirse el doble para lograr sus metas.

¿Hay otros mochitenses en el equipo?

Ricardo Peraza es un compañero que ya está allá y es algo bueno, porque el me va a enseñar varias cosas que no conozco.

¿Cuáles son tus metas?

Demostrar que siempre se pueden logra las cosas, tratar de ser jugador profesional y llegar a Selección mexicana.