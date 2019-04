María Murrieta dice presente al Big Fish Infantil 2019

Los Mochis, Sinaloa. Este domingo 28 de abril, los reyes del hogar tendrán una cita importante con la convivencia familiar y marina dentro de Torneo de Pesca Infantil Big Fish 2019, donde cada día llegan a inscribirse nuevos participantes al evento como la pescadora Maria Fernanda Granados que mostró su alegria por participar.

Evento

A menos de una semana de que se ponga en marcha una edición más en el malecón de Topolobampo como en las ediciones 2017 y 2018, ya se han registrado algunos niños a participar en sus diferentes 4 categorías las cuales son Robalos de 14 a 17 años, coconacos de 10 a 13 años, pargos de 6 a 9 años y Alevin menores de 6 años.

El primer competidor en decir presente fue Sebastián Castro Robles de 11 años en la categoría Coconacos. Por su parte María Fernanda Murrieta de 5 años, participará por segunda ocasión en la categoría Alevín.

“El torneo pasado me quede dormida y no pude participar pero esta vez no me dormiré porque me gusta ir a pescar mucho”, nos comentó la pequeña María Fernanda.

Ella asiste en compañía de sus padres y su hermano, quien ya a salido ganador de este evento. “Me gustó mucho que mi hermano ganará el primer lugar”, finalizó María.

Las inscripciones tienen un costo de 150 pesos por pescador y se premiará a los primeros 3 lugares.