María Sarabia, representa a Mazatlán al más alto nivel

Mazatlán.- A pesar de su corta edad, María Sarabia se abre camino dentro del softbol en donde ha comenzado a destacar y ahora está cosechando los frutos de su esfuerzo y preparación.

La jugadora mazatleca platicó para EL DEBATE como ha sido su formación y los pasos que ha tenido que dar para llegar a establecerse como una de las mejores jugadoras de Sinaloa, su hambre por trascender en este deporte y lo importante que será para ella representar a nuestro estado en los Juegos Nacionales Conade.

Hoy justamente en su cumpleaños ya con 15 de edad, celebra el nombramiento, como seleccionada por Sinaloa para los Juegos Nacionales Conade, categoría U-16, a realizarse el próximo mes en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

¿Cómo empezaste en este deporte y desde que edad?

Mi gusto empezó desde que mi papá me llevo a unos de sus juegos a los 9 años de edad, en el que vi como era de interesante y divertido este deporte tan bonito.

¿Quién te inculcó el gusto por esta disciplina?

Mi papá me inculcó, sin embargo, siento que es de familia el gusto por este deporte, ya que familiares también lo practican o practicaron.

¿A qué edad jugaste tú primer torneo y quién fue tú primer entrenador?

Mi primer torneo fue a los 10 años en la cuidad de los Mochis, quienes mis entrenadores eran Omar Macías y Tania Tirado, en el que representé a mi municipio.

¿Qué es lo que más te gusta de estar en el terreno de juego?

Lo que más me gusta del terreno de juego, son las emociones que puedo llegar a sentir en el momento de pitchar y el saber qué cosas tan mínimas pueden marcar la diferencia durante el juego, experimentando emociones distintas en casa uno de ellos. María busca seguir trascendiendo en este deporte y dejar el nombre de Mazatlán muy en alto-Cortesía

¿Actualmente a cuántos selectivos has ido y con qué equipo juegas?

Actualmente he ido a 8 selectivos representando a mi municipio y 3 a Sinaloa y con el equipo que juego es con escuela municipal de softbol femenil (Imdem).

¿Qué te gusta más dentro del campo y cuáles consideras tus mayor a fortalezas?

Lo que más me gusta en la sensación que se puede vivir y los sentimientos, mi mayor fortaleza es el pitcheo.

¿Te gustaría practicar este deporte de manera profesional?

Si, si me gustaría, es uno de mis grandes sueños.

¿Qué tan dura es la preparación para lanzar un juego?

Se necesita mucha disciplina tanto físicamente como mentalmente, ya que todo forma una base fundamental para poder lanzar.

¿Qué te gustaría mejorar en tú juego?

Me gustaría mejorar mucho el trabajar bajo la presión, ya que hay ocasiones en la cual me ganan los nervios.

¿Cuál es el entrenador al que más le has aprendido?

Mi entrenador al que más le he aprendido son Omar Macías y Tania Tirado ya que me enseñaron lo fundamental, ahora los que me ayudaron a seguir con esta trayectoria y poder seguir mis capacidades son Eduardo Chávez e Iván Guerra.

¿Cuál consideras el triunfo más importante en tú trayectoria?