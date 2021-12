Martín Díaz se luce en la Adaptive Surf League de California con segundo lugar

Estados Unidos.- El mazatleco Martín Díaz continúa haciendo historia en tierras norteamericanas, y en esta ocasión se adjudicó el segundo lugar en el evento Adaptive Surf League de Huntington Beach, celebrado del 27 al 30 de noviembre en California, Estados Unidos.

El apodado “Shutama” superó las rondas eliminatorias y durante las finales se posicionó segundo puesto de su categoría, Stand Above Knee, al superar a otros surfistas provenientes de todas partes del mundo, entre ellas, Japón, Inglaterra y Argentina.

Me siento supercontento de ser el primer mexicano en participar en esta importante liga, y ahora estoy concentrado para lo que será el mundial, donde espero obtener los mejores resultados para la comunidad surfista de Mazatlán, y para todo México”, mencionó Díaz.

El porteño posando con el trofeo que lo acredita como segundo lugar de su categoría. Foto: Cortesía IMDEM.

Se prepara al máximo

Además de este gran segundo lugar en la ASL, Díaz también tiene el logró de haber quedado tercer puesto en el Abierto de Parasurf de Estados Unidos, celebrado en el mes de septiembre, que le sirvió para colocarse como el quinto mejor surfista del mundo en la especialidad.

Ahora, Martín está concentrado en la que será su prueba máxima, el Campeonato Mundial ISA de Surfing Adaptado, de San Luis Obispo Pismo Beach, de California.

Estaré entrenando estos seis días en las playas de California. Me encuentro supermotivado después de estos dos campeonatos que me sirvieron como fogueo para llegar a tope al mundial, con un enfoque diferente, y sobre todo, adaptado a las condiciones climáticas de Estados Unidos”, explicó.

LEER MÁS: Ivanna Inzunza conquista el oro en Nacional de Halterofilia de San Luis Potosí

Martín Díaz junto al ganador del evento. Foto: Cortesía Imdem.

Listo para todo

El porteño comentó sobre sus expectativas en lo que será su primer mundial. Señaló que es un sueño cumplido por enfrentar a tantos atletas, así que sabe que será importante llegar con una estrategia planeada.

La competencia está en evolución pues las reglas de la asociación internacional de surfing afirma que las maniobras para los atletas con discapacidad es intentar realizar las maniobras de los surfistas convencionales, entonces, estoy concentrado en surfear lo más fuerte posible e intentar asombrar a los jueces con las maniobras aprendidas en las playas de México, que al final, es el estilo que nos define".

LEER MÁS: Ciclotour Mazatlán alista su onceava edición con más de 2 mil participantes confirmados

El trofeo que fue entregado a Martín Díaz. Foto: Cortesía Imdem.

“El surf me ha enseñado a no vencerme aun y así el cansancio esté siempre sobrevolando los sueños, sin embargo, tener discapacidad no me ha limitado, al contrario, me ha motivado siempre a los retos que la vida me pone enfrente, y cada logro es una satisfacción”, añadió Díaz.