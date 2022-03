Martín Díaz va por otro sueño en 2022: Competir en Hawái y conquistar el mundo

Mazatlán.- Sin duda el 2021 fue un año inolvidable para el surfista adaptado, Martín Díaz, quién en diciembre pasado participó por primera vez en un Campeonato Mundial de Surf adaptado, quedando entre los mejores del mundo; sin embargo, el sueño del joven está lejos de terminar, pues para 2022 llegan nuevos sueños y aventuras en el horizonte.

"Ahorita estoy trabajando, planeando en cómo puedo llegar a Hawai; y la segunda parada importante del año, será la qué es parte del tour profesional adaptado, en el mes septiembre en Oceanside, California", explicó 'Shutama'.

Martín Díaz durante una de sus participaciones en la Liga Adaptada de California. Foto: Cortesía.

El 2021 fue un año de muchos retos, de aventuras; fui a California y competí en esos torneos que antes veía muy lejos, y ahora que los puedo vivir desde adentro me siento feliz. También dentro de la comunidad de surfista con discapacidad, pues Martín año con año va tomando más de relevancia, y pienso que el día de mañana no muy lejano, podremos quedar campeón del mundo y lograr las primeras posiciones en los torneos de Surfing adaptado, que es a lo que aspiramos".

"El Surfing adaptado parece ser que también va a tener un poco más de relevancia ahora en el tema el deporte federado, y es algo muy motivante, es un sueño para todo mexicano el poder entrar a una competencia de tan alto nivel, y veo eso como un proyecto a largo plazo, pero mientras vamos a trabajar para estar dentro del ranking y poder lograr un sueño tan grande como el mundial en diciembre", sentenció el mazatleco.

"Shutama" dominando las olas. Fotos: Cortesía.

Desgraciadamente en esta temporada de invierno en Mazatlán no tenemos muchas olas, pues los oleajes que no nos favorecen, entonces lo que hacemos para estar en condiciones cuando no hay olas en Mazatlán es viajar a otros lugares. Los oleajes del Norte nos favorecen más como Nayarit, cómo es el Estado de Michoacán, entonces siempre en estas temporadas estamos tratando de viajar, y si no existe la posibilidad de ir a otro lado nos encerramos en el gimnasio y tratamos de estar trabajando la resistencia o la fuerza".