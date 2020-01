Más cerca de las Mayores

Gran chance.

Son apenas los primeros días del 2020 y el teléfono de Esteban Quiroz ya sonó para dar una noticia muy importante: su invitación oficial de parte del mismo mánager del equipo para estar en el campamento de prácticas del equipo grande de Padres de San Diego donde podría recibir la oportunidad de ser parte del equipo en la próxima edición de las Grandes Ligas.

El "Pony" Quiroz ha tomado las cosas con calma, pero cien por ciento convencido de que tiene que hacer un buen trabajo en esa pretemporada para demostrar realmente que puede ser un jugador de ese nivel. Las cualidades y las ganas ahí están y ahora solamente resta que llegue la fecha para empezar a mostrar el talento.

"Ya había hablado con mi agente respecto a esto, ya me habían dicho que iba a entrenamientos pero ahora ya fue el mánager el que me informó de eso y pues ahora a tratar de llegar en la mejor forma posible, ahora estoy jugando y eso indica que estoy en forma pero si hay que tomarnos nuestro tiempo de descanso y recuperarme un poco para estar en ese spring training, donde estás casi la mitad de todo un día ahí encerrado.

¿Será el 2020 el año de Esteban Quiroz para llegar a Grandes Ligas?

Si, la verdad estoy convecido que este 2020 traen grandes expectativas en lo profesional, así como yo espero mucho de mí, la gente espera mucho de mí y bueno tyratar de estar tránquilo, tratar de hacer bien las cosas sin ningún tipo de presión.

¿Ese compromiso qie tiene con Padres de San Diego te va a limitar ahora en tu participación con Cañeros de Los Mochis?

No, para nada, yo estoy aqui hasta cuando San Diego quiera pararme pero hasta ahorita no me han dicho nada de eso y vamos para adelante, vamos a estar hasta la serie final y eso se va a ir dando. Quiero estar con Cañeros hasta el final y si desafortunadamente llega la eliminación voy a taratar de aprovechar ese tiempo para ver lo de mi visa.

¿Qué tanto crees que te va a ayudar a hacer el equipo la salida de Ian Kinsler?

Bueno, eso es muy complicado, son decisiones muy difíciles y más para mi que trato de llegar como una persona novata pero con las cualidades para ser parte del equipo, tratar de demostrarles que tengo el nivel para jugar Grandes Ligas y bueno, sabemos que está difícil que este año quede en el equipo para las jornadas inaugurales, lo que hay que hacer es mantenerme trabajando poque en la temporada van a salir oportunidades y lo ideal es mantenerme saludable primero Dios.