Mazatlán es el rey del Campeonato Estatal Benito Juárez

Guamúchil, Sinaloa.- El intenso calor que se dejó sentir en el estadio Coloso del Dique y el desgaste físico de los jugadores de ambos equipos no fueron impedimento para que los representativos de Mazatlán y Ahome protagonizaran un partido final no apto para cardicos en el Campeonato Estatal de Futbol Benito Juárez (categoria Juvenil C), edicion 2019 José Rodrigo "El Cachi" Lugo Martínez.

La descarga de adrenalina empezó cuando el árbitro central José Vizcaino, puso en marcha la acción, ya que de inmadiato las escuadras se fueron con todo al atanque en busca de la victoria.

Ahome tuvo sus peligrosas llegadas como para haber tomado la delantera, pero las oportunas atajadas del arquero mazatleco Kevin Carrasco, que fue factor importante en el primer tiempo, evitaron la caída de su arco.

Luego de tanto insistir frente al arco enemigo, al 28 de tiempo corrido se vino el escandalo de la fanaticada de Mazatlán, al caer el gol de Adrián Osuna, cuya anotación prevaleció en los primeros 40 minutos de juego.

Un gran encuentro se vivió, digno de una final. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

En la parte complementaria, el juego de tornó ríspido y de fuertes acciones, por ende ambos técnicos, Francisco González (Ahome) y Jesús Frías (Mazatlán), se empezaron a meter con el juez central, reclamando y exigiendo tarjetas amarillas y hasta algunas rojas, además el nerviosismo se puso a flor de piel y todo pedían como falta.

Ahome con la encomienda de emparejar los cartones, adelantó líneas de ataque para ser más ofensivo, mientras que la defensa de Mazatlán se batía como los grandes y mantenía la mínima ventaja.

El tiempo de compensación fue eterno para la pandilla del puerto sinaloense, que sacó agua del pozo para seguir arriba en el marcador y aguantar los fuertes embates de Ahome, que luchó y buscó por todos los medios posibles el gol de la igualada pero no lo consiguió.

Mazatlán se corona campeón estatal al doblegar 1-0 a Ahome y se gana el derecho de representar a Sinaloa en el evento nacional, que será tentativamente en Toluca.

LA PREMIACIÓN

El acto estuvo encabezado por Juan Carlos Camacho Rojo (director del Instituto Municipal del Deporte en Salvador Alvarado), Francisco Vizacarra, José Rodrigo Lugo y Benjamín Juárez. Mazatlán fue galardonado como el gran campeón del torneo, Ahome se tuvo que conformar con el segundo lugar.

Los mejores anotadores de la contienda fueron Jesús Herrera, Kevin Mendiola y Juan Osuna, en ganto que como mejor silbante fue designado José Vizcaino.