Mazver derrota a El Changuirongo en la Liga de Beisbol ZC del Club Polluelos

Mazatlán. Mazver Bienes Raíces anotó cinco veces en el quinto episodio y se perfiló a la victoria de 10-4 sobre Mariscos El Changuirongo-Jurídico Martínez en la jornada 13 de Liga de Beisbol ZC que organiza el Club Polluelos.

Jorge Fitch se apuntó el triunfo con labor de cuatro hits, dio dos bases, ponchó a cinco y de las cuatro carreras que le anotaron, tres fueron sucias. Javier Guzmán sucumbió y lo relevo César Martínez.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por Mazver, Juan Moreno bateó de 4-3; Jorge López Jr, de 3-2, y Cristóbal Álvarez, de 4-2.

Por los caídos, Jonathan Padilla conectó de 4-3.

Paliza a Shobert

Chapas y Elevadores Valdez apaleó 18-8 a Shobert Diseños-Almoza Construcciones.

Joaquín Frías (1-9), que no ganaba desde octubre de 2020, fue el pítcher vencedor y superó al curvero Marcos Hernández.

Por Los Elevadores, Gerardo Valdez se fue de 4-3, entre ellos su cuarto jonrón de la temporada.

Su compañero Jorge Meza conectó de 6-5; Luis Meza, de 4-3, y Felipe Leyva, de 5-3.

Por Almoza, Juan Pablo Ortega de 5-3 con cuadrangular; Leonel Vizcarra, de 4-3, y Juan Vizcarra, de 5-3.

Leer más: Gallos y Rayadas empatan en el inicio del Apertura 2021

Se luce Familia Zamora

En un partido de un solo lado, que únicamente duró cinco entradas, Familia Zamora derrotó 14-0 a Los Originales 100 Botes de Urías.

Arturo Somoza, en su debut en esta liga, fue el serpentinero ganador, y en su gran labor de cinco tramos solo aceptó un hit.

Ricardo Rubio Bonilla sucumbió con apenas dos tercios de entrada del primer episodio.

Los mejores bateadores de Zamora fueron Humberto Iturbide (3-3), Gustavo López (3-2) y Alfonso Sánchez.

Este último, con dos triples empujó cinco rayitas.

El Tri gana

En otro encuentro, el equipo del Tri y Compadres se impuso 14-8 a Familia Rodríguez.

Jaime Alvarado se agenció el éxito y sucumbió Gonzalo Melgar.

Por el Tri, Mauricio Nonato le sonó de 4-3, y José Venegas, de 5-3.

Por los caídos, Javier Velarde y Jesús Osuna, de 4-2 cada cual.

Leer más: Funes Mori es quinto naturalizado en marcar con la Selección Mexicana

El Samy es superado

Taller Mecánico As Ruiz doblegó 8-3 a Taller de Pintura y Laminado Samy.

Ramón Ramos fue mejor que Lorenzo Córdova en el duelo monticular.

Nicolás Guevara, con un perfecto 5-5, fue nombrado el Jugador Más Valioso (MVP) de esta jornada. Otros que destacaron fueron Brayan Loaiza (3-2) y Jorge Ramos (4~2).

Humillan a Lugo

Los 100 Botes de Suspensiones Herrera apaleó 17-0 a Familia Lugo.

David Peralta ganó y sufrió el revés José María Cisneros.

Por los 100 Botes-Suspensiones Herrera, Alonso García destacó y se fue de 6-5 en gran jornada; Federico Espinoza, de 4-3, y Armando Herrera, de 5-3.

STANDING

EQUIPO G P JE

1. Fam. Zamora 11 2 0

2. Taller Ruiz 9 4 0

3. Originales* 8 3 1

4. Changuirongo 8 4 1

5. 100 Botes 7 5 1

6. Taller Samy 7 6 0

7. F. Rodríguez** 6 5 0

8. Mazver 5 8 0

9. Shobert** 3 8 0

10. Chapas 3 10 0

11. El Tri 3 10 0

12. Fam. Lugo** 0 11 0

**Tienen dos juegos pendientes.

*Tiene uno pendiente.

PARA EL DOMINGO 18

A las 10:00 horas: Diseño Shobert vs Los Originales en el campo uno.

Mazver vs Chapas y Elevadores en el campo dos.

Taller As vs Familia Rodríguez en el campo tres.

A las 14:00 horas: Taller Samy vs Jurídico Martínez en el campo uno.

El Tri vs Familia Lugo en el campo dos.

Suspensiones Herrera vs Familia Zamora, campo tres.

Fake News: Video de militar agrediendo a joven es viejo

Síguenos en