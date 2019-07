"Me cambió la vida "

La voz de Andres Muñoz por el auricular se escucha muy motivada, y sobe todo muy seguro y contento de tener la oportunidad de haber debutado en gran forma en Grandes Ligas al primer llamado que le hizo su oganización Padres de San Diego.



El velocista mochitense se convirtió la noche del viernes en el noveno jugador originario de Los Mochis en llegar a las Mayores realizando un ciclónico relevo en Petko Park ante el poderoso equipo de Bravos de Atlanta.

“La verdad muy contento con la oportunidad que me dieron y agradecido con Dios y con toda la gente que me ha ayudado para estar aquí. Estaba en clase doble A con el equipo de Amarillo, me acababan de bajar de triple A cuando me llegó el llamado, fue un poco raro porque cuando me bajaron me dIjeron que era solamente por dos días y ahí estuve cuatro, me dio un poco para abajo pero después fue cuando me llegó la noticia que iba al equipo grande”, dice el velocista en entrevista exclusiva con EL DEBATE desde San Diego .

¿Cómo te sentías cuando te llamaron del bullpen para tener tu primer partido?

Algo nervioso, la verdad, de hecho el primer picheo ni lo sentí, ni siquiera supe, lo que tiré, ya en el segundo que fue bola fue cuando sentí mas nervios pero creo que es normal. Es parte de esto y lo bueno fue que me sentí bien, no me molestó nada y todo está bien gracias a Dios. Yo me esperaba este llamado pero se me hizo que fue muy de repente, no me lo esperaba en este momento. Yo pensaba que el llamado sería en septiembre.

¿Cómo sentiste el ambiente en el equipo de Padres de San Diego?

Muy bien, la verdad es un gran equipo que ha tenido sus dificultades para ganar pero la verdad que se acopla muy bien el equipo, yo pienso que va a mejorar mucho. Padres tiene muchas figuras y todas ellas son buenas personas. Me sentí muy bien en mi primer día. Es muy agradable jugar al lado de tremendos peloteros como Manny Machado, Austin Allen, Eric Hosmer, Fernando Tatis, Ian Kinsler y otros. Todos ellos se portaron muy bien conmigo antes y después del juego.

¿Habías jugado con alguien del equipo antes de llegar a Padres?

Con Gerardo Reyes nada más, él me ha ayudado mucho y me ha dado muchos consejos desde que llegué aquí a San Diego. Con Luis Urías y Esteban Quiroz jugué con el equipo de El Paso en clase triple A, todos sabemos que ellos son dos grandes peloteros y ojalá que el llamado les llegue rápido para ser más mexicanos en el equipo. Pienso que es cuestión de tiempo para que estén aquí.

¿Qué tan difícil crees que será sostenerse en Grandes Ligas?

Andrés Muñoz tiene muchas ganas de estar aqui y eso es lo que me hará fuerte, se que no es fácil pero me siento capaz y precisamente con esas ganas de ser un bigleaguer por mucho tiempo. Siento que me ha cambiado la vida al llegar a las Mayores y seguiré trabajando fuerte para seguir aquí. Me dio mucho gusto ver a mis padres y mis hermanos verlos aquí conmigo en mi debut porque es una gran satisfacción que ha dado frutos los sacrificios que he hecho desde mis 14 años cuando me firmaron para el beisbol profesional.

Mucha gente habla de tu velocidad, esa tremeda recta que levantas a una velocidad que no es normal....¿Que nos dices de eso?

Que es un gran don que Dios me dio y que me ha ayudado mucho para llegar a donde estoy ahora. La recta más fuerte que he lanzado es de 104.4 millas por hora y fue en las Menores y el slider que le he manejado desde 88 hasta 91. Es en lo que he trabajado mucho últimamente.

¿Has llegado a admirar a alguien en Grandes Ligas?

A Aroldis Chapman y más ahora que ya no lanza como al principio donde dependía mucho de la recta. Ahora tira más rompientes, mueve mucho más la pelota, tiene mucho mejor control y sigue tirando duro. Claro que me encantaría conocerlo personalmente.

¿Cómo ves la situación ahora con Cañeros, qué posibilidades cres que hay de ir a lanzar algunos innings a la Liga Mexicana del Pacifico?

La verdad no se, no tengo ni idea porque los que deciden son otros, el año pasado me hacía con Cañeros de Los Mochis pero no se pudo por fatiga extrema y me imagino que este año será lo mismo.