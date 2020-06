Me gustaría asistir a un torneo internacional: Camila, competidora de triatlón

Guasave.- Competir en un deporte tan exigente y versátil como el triatlón no es algo que muchos presuman, por lo que implica horas de entrenamiento tanto físico como mental, así lo expresa la jovencita Camila Gámez Favela, quien con apenas 13 años de edad ha logrado destacar en torneos de suma importancia en diferentes lugares del estado.

La guasavense inició la práctica de dicha disciplina desde el 2016, donde hasta la fecha los resultados han sido bastante prometedores, lo que la hace pensar que puede en un futuro debutar en una justa de talla internacional.

¿Cómo surge el interés de adentrarse en el triatlón?

Entrenaba primero natación con mi maestro Jesús Gutiérrez, y gracias a él fui conociendo más este deporte, aprendí todas las técnicas y la verdad que me gustó mucho, por eso sigo aquí.

¿Qué tan complicado se vuelve para una estudiante el no descuidar la escuela mientras entrena?

Hasta el momento no he tenido ninguna dificultad para hacer estas dos actividades, me doy tiempo para todo, pues tampoco quiero descuidar mis estudios, ya que son la base para cualquier deportista, ya sea principiante o profesional.

A la fecha, ¿cuál ha sido su mejor participación en competencias regionales?

El año pasado competí en un estatal en Topolobampo, donde logré colocarme en el primer lugar, fue muy motivante, sobre todo para mis padres, que siempre están conmigo en cada torneo en el que participo.

¿Tiene programado participar este año en alguna justa de talla estatal o nacional?

De momento no he tenido ninguna competencia en lo que va del 2020 y no sé si vaya a participar en alguna otra, ya que la contingencia por el coronavirus nos canceló todos los torneos que teníamos programados.

¿Cuál es su principal objetivo en este deporte?

Quisiera participar en un torneo internacional, son mis ganas y mi meta a cumplir, por lo que sé y estoy segura de poder cumplirlo con ayuda de mi entrenador y de mis padres.

¿Cuenta el municipio con la infraestructura para formar buenos atletas en el triatlón?

La verdad no, pues siempre batallamos por la alberca, que casi siempre está sin funcionar, por lo que la mayoría de las veces tenemos que buscar otras opciones, como rentar o pedir prestada alguna aquí mismo o en otras ciudades, por eso espero que en un futuro puedan solucionar ese problema.

¿Qué mensaje le enviaría a toda esa gente que la apoya en su formación como atleta?

Que muchas gracias a todos por siempre apoyarme en cumplir mis sueños y metas, por lo que no pienso fallarles hasta llegar a ser una gran competidora.

