"Me ha costado mucho sacrificio el invicto" José "Kid" Olmeda

Culiacán.- Con un nocaut, tal y como nos tiene acostumbrados, fue el regreso de José “Kid” Olmeda al boxeo, protagonizando la última función realizada en Culiacán, la primera después de la pandemia. El originario de La Cruz de Elota habló en exclusiva para EL DEBATE sobre su último combate, el invicto que aún mantiene, lo difícil que fue estar sin actividad y el cómo mezcla su pasión por el boxeo sin descuidar sus estudios.

¿Cómo has vivido esta difícil etapa con la pandemia?

Ha sido muy pesado, todos los deportes estuvieron parados, yo ya tenía más de cuatro meses sin pelear y este regreso al box no se me complicó tanto, pero sí fue distinto, ya que no pude entrenar de la misma manera. Han sido meses complicados, pero hay que seguir echándole ganas.

¿Qué tan distinto fueron tus entrenamientos durante este tiempo?

Han sido difíciles momentos, ya que aquí en mi casa no tengo lo necesario para prepararme, pero desde hace dos meses estoy entrenando en el gimnasio Green Day y ahí está todo lo que necesito. Pero al principio sí fue complicado. Duré dos meses inactivo, sin hacer prácticamente nada.

Con todos los inconvenientes para regresar al box, vuelves y mantienes el invicto, ¿qué significa eso para ti?

Sí, la verdad ha costado mucho sacrificio eso. Tengo récord de 18-0 con 11 nocauts, y mantener el invicto no ha sido fácil. Son días de levantarse temprano para ir a correr, y ahorita también tengo que prepararme para seguir estudiando en línea, ya voy en tercer año de Fisioterapia, y es complicado estudiar y entrenar, pero vamos por buen camino.

¿Cómo te visualizas en un futuro cercano?

Vamos poco a poco. El primer campeonato que obtuve fue de la Costa del Pacífico, pero fue en peso supergallo, ya subí de categoría y logré ser campeón nacional juvenil. Entrando el año busco un campeonato más arriba, por eso me sigo preparando para una mejor oportunidad. Mi meta es una medalla nacional y un campeonato mundial, es el sueño de todo boxeador. Ojalá pueda lograr cosas importantes como Juan Manuel Márquez y mi ídolo, Julio César Chávez. Ver lo que ellos lograron me da ánimos para conseguir las cosas.

¿Ya tienes en mente para cuándo vuelves al ring?

Creo que en dos meses más, falta ultimar algunos detalles, pero yo creo que será en ese tiempo.