Me hice deportista a través de mis hijos: Irma Guerrero

Los Mochis, Sinaloa.- El 10 de mayo es un día doblemente importante para Irma Guerrero, ya que además de celebrar el día de las madres, festeja su cumpleaños.

Por primera vez en muchos años, no podrá estar al lado de su hijo Carlos Fierro, delantero de San José Earthquackes en la MLS, aunque el vínculo que la une con el campeón del Mundo Sub 17 y su ángel Gustavo, que los cuida desde el cielo, es más fuerte que cualquier pandemia. Irma se enorgullece de los logros de su hijo y ella misma lleva una vida ligada al deporte.

¿Cómo es ser mamá de un deportista?

Para mi ser mamá de un deportista ha sido lo mejor que me ha pasado, es un orgullo para mi tener un hijo deportista, creo que he aprendido mucho yo de él, bastante, creo que me hice deportista a través de mis hijos.

¿Por qué inculcarles el deporte a sus hijos?

Mis hijos desde chicos creo que ya lo traen, Gustavo empezó a jugar con “Chico” Bon al futbol y fue así como mi hijo menor se enamoró del deporte, fue a través de Bernardo Bon y de mi hijo Gustavo.

¿De dónde le vino el gusto por el deporte a Gustavo?

Yo creo que a mi hijo Gustavo se le dio en el Colegio Niños Héroes, ahí empezó a jugar futbol, desde ahí fueron sus inicios a los seis años.

¿Cuándo inició en el deporte?

Yo desde niña fui atleta, practiqué mucho el atletismo y el basquetbol, eso fue lo que yo practiqué desde chica hasta que inicié mi carrera.

¿Actualmente sigue ejercitándose?

Yo todos los días hago dos horas y media de ejercicio en el gimnasio y la verdad tengo un hijo que está muy contento y muy orgulloso de su mamá, he logrado muchas cosas, sobre todo mucha salud a través del deporte.

¿Por qué practicarlo?

Yo creo que todos debemos de hacer ejercicio y comer sano por salud, eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida.

¿Qué papel juega el deporte en su vida?

Yo creo que el mejor papel que puede jugar el deporte es mantenerme sana física y mentalmente, me siento muy bien.

¿Qué tenía que hacer para llevar a sus hijos al futbol de niños?

Yo organizaba mis tiempos, siempre fue organizar mis tiempos, pero nunca dejé de ir a un entrenamiento ni a un partido de futbol, yo recuerdo mucho cuando Gustavo y “Güero” jugaban en diferentes canchas yo veía la mitad del partido de uno y corría a una distancia larga, porque no siempre jugaban todos en el Deportivo EL DEBATE, yo tenía que correr hasta el otro campo, no importaba la distancia, pero quería que ellos me vieran siempre, mitad con cada uno cuando coincidían los horarios, pero siempre estaba con los dos.

¿Qué satisfacciones le ha dado el deporte?

Qué te digo, ver a mi hijo donde está ahorita, me siento tan feliz de ver todos los logros que ha obtenido a pesar de todos los tropiezos, altas y bajas porque el deporte así es, a veces te tiene en la cima y a veces te baja, pero lo más difícil es mantenerse y para mi ver a mi hijo mantenerse ahí es una satisfacción muy grande y sobre todo verlo con mucha salud y que está haciendo lo que le gusta yo creo que para mí es lo mejor.

¿Cuáles son las desventajas de tener un hijo futbolista profesional?

Yo creo que una desventaja es tenerlo lejos, para mí eso es lo principal y lo más difícil para nosotros es estar separados.

¿Qué opina de la situación que estamos viviendo?

Es una situación que yo creo que nadie estábamos preparados para ello, pero al mantenernos como nos piden, seguros en casa creo que podemos salir adelante pronto.

¿Cómo será este 10 de mayo para ustedes?

Normalmente los 10 de mayo siempre tratamos de estar juntos, él antes estaba en México, yo podía viajar o él viajar a casa y ahora que está en Estados Unidos con esto de la pandemia difícilmente vamos a poder vernos, pero estamos muy unidos mi hijo y yo, no hay nada que nos separe, esa unión que tenemos no es nada más mi hijo y yo, yo siempre digo que somos 3, mi hijo Gustavo, mi hijo “Güero” (Carlos) y yo estamos los tres unidos para siempre.

¿Qué le diría a la gente?

Que se sigan cuidando, que entiendan que es mejor estar en casa para salir pronto y ser libres de nuevo y por supuesto quiero desear un feliz 10 de mayo a todas las mamás.

