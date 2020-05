“Me ilusiona ganar medallas para Guasave”: Alberto Verduzco

Mazatlán, Sinaloa.- Desarrollarse en un deporte tan estricto, como lo es el atletismo, no es cosa fácil, por lo que el joven guasavense Jesús Alberto Verduzco Alvarado desea dejar huella en su carrera, como el ser de los mejores de esta disciplina a nivel estatal y nacional.

El deportista de apenas 17 años de edad, comenzó su interés por esta disciplina desde hace cuatro años, cuando entonces su maestro de educación física descubrió sus grandes dotes como atleta.

Desde entonces inició a practicar y muy pronto participó en una de sus primeras competencias nacionales en la ciudad de Querétaro en el 2018, finalizando como subcampeón en la modalidad de relevos.

Un año más tarde debutó en las categorías 100 y 200 metros planos a nivel nacional, colocándose entre los 10 atletas más veloces de todo el país.

El guasavense expresa tener el deseo de desempeñar un buen papel en los próximos Juegos Nacionales Conade 2020, donde tiene como principal objetivo el dejar en claro que Guasave tiene talento en este deporte, por eso buscará subirse a lo más alto del podio.

Me ilusiona ganar medallas para Guasave en los Juegos de la Conade, no espero menos, y para eso me estoy preparando arduamente, señaló.