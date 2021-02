Medio: Maratón: Homenajean a Gabriel Piña

Culiacán.- La mañana de hoy, Gabriel Piña se llenó de plácemes al recibir una placa en reconocimiento al homenaje que recibió por parte de los organizadores del medio maratón del Día de la Candelaria, el cual llevó el nombre del veterano corredor en su cuadragésima quinta edición, misma que se celebró el 2 de febrero pasado en la sindicatura de Quilá.

“Para mi este reconocimiento fue algo sorpresivo, sinceramente no me pasaba por la mente. Yo no he dejado este deporte, tengo 33 años corriendo y nadando. Hace tres años fundé un pequeño equipo, el team Piña, para motivar este deporte. La única medicina que ayuda a muchas partes del cuerpo es trotar y correr. Seguiré trotando, corriendo y fomentar el deporte”, dijo Piña tras recibir esta distinción por parte de Esteban García, parte del comité organizador, junto con Marco García, quienes este año pudieron continuar con el tradicional recorrido a pesar de las adversidades que presentaron. A Gabriel Piña lo acompañaron parte de su equipo de corredores, quienes se mostraron entusiastas por el reconocimiento que recibía su fundador.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El homenajeado asevera que esta distinción no le llega por la razón de ser uno de los más ganadores, sino que la clave fue el mantenerse vigente en esta disciplina, que le ha permitido participar internacionales como maratón de San Diego, California, además de competencias nacionales, como el que se desarrolla en Guadalajara, Jalisco, además de enaltecer los que se llevan dentro del estado, como el que organiza esta casa editorial, en donde asegura haber competido en más de una ocasión.

Por último, Piña se encuentra entusiasmado por crear nuevas rutas y así abrir más posibilidades para que más corredores puedan participar.

Leer más: LMP: Óscar Robles se dice contento con lo realizado con Algodoneros de Guasave la campaña anterior

“Es necesario impulsar más el arte de correr. El gobierno se puede ahorrar mucho dinero en medicina de diabetes e hipertensión, si fomentan mucho el deporte, ya sea a nivel colonia o municipio. Hay que estimularlos para que corran o troten”, explicó el homenajeado.