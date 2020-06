Mi filosofía es hacer lo que me apasiona: Martín Valenzuela

Guamúchil, Sinaloa.- Líder natural, emprendedor y siempre con mente ganadora, Martín Alberto Valenzuela Díaz es un joven de 31 años edad y 24 de ellos los ha vivido cerca del futbol. Su filosofía es hacer lo que le gusta y apasiona.

¿Cómo fue tu inicio en el futbol y tu llegada a fuerzas básicas del Pachuca?

Tenía seis años cuando me inicié en el futbol jugando en la cancha del Ferrocarril y entrenando en la colonia Magisterio con el profe Mike Montoya. Pasé por categorías infantiles y tuve la dicha de representar a Salvador Alvarado en Estatales, y eso fue influenciado por mis hermanos Nolis y Giovani.

Recuerdo con alegría esa época en la cual muchos profes pusieron su granito de arena. En el 2003 participé en la Olimpiada Nacional en ciudad Victoria Tamaulipas como refuerzo de Guasave, que fue el campeón Estatal y Regional. En ese Nacional fui invitado a visoría del Club Pachuca y muy ilusionado y motivado asistí. Esa fue una experiencia increíble que marcó mi vida al compartir casa club con “El Gullit” Peña, “El Chapo” Montes, Edy Brambilia, Rodolfo Cota y Alonso Blanco, que más tarde llegarían a ser figuras en el futbol nacional.

Regresas a Sinaloa y pasas por Dorados y Murciélagos, pero ¿cómo fue ese movimiento y por qué volver y no luchar allá para llegar a la Primera División?

Transcurridos dos años y medio en Pachuca, y yo con 16 de edad ya había debutado en Tercera y Segunda. Viene para mí otra decisión tomada por impulso que también marcó mi vida, ya que fue regresar a Sinaloa, donde se vivía la euforia del ascenso de Dorados. Me faltó fortaleza mental para haber seguido en Pachuca. No me arrepiento, pero fue un golpe anímico. Después jugué en Chihuahua y Diablos de Guasave, donde disfruté mucho. Y así sucedió esa etapa hasta que en 2008 Murciélagos llega a Guamúchil, y mis planes como futbolistas profesional continúan.

¿Qué recuerdos y satisfacciones te dejó esa nueva etapa como jugador de Murciélagos?

Fue otra decisión importante, porque me iba a ir a estudiar Psicología a Obregón, y me quedo a jugar y estudiar aquí en casa. Fue una dicha pertenecer a la primera generación de Murciélagos y ser también el primer capitán.

Estudiar fue una de las condiciones que me puso mi madre al quedarme aquí, y como me identificaba con la Comunicación, fue la carrera que cursé y la cual me ayudó a compaginarlo con el deporte.

Termina tu ciclo de jugador, y después ¿cómo ha sido tu experiencia en ese mismo club, pero con tareas nuevas en el área de Comunicación?

Ya después me viene otra importante decisión, y como directivos de Murciélagos ya me conocían y veían que no le tenía miedo ni al micrófono ni a las cámaras, me dan la oportunidad de trabajo, y fue así que dejo la carrera de futbolista para convertirme en comunicador profesional, pero siempre cerca del futbol, viajando y estando siempre en los entrenamientos. Me ha tocado disfrutar, sufrir, pero el futbol es mi pasión.

¿Cómo tomaste la noticia de que Murciélagos dejaba Guamúchil para cambiarse de Plaza a la ciudad de Los Mochis?

Tuve sentimientos encontrados, porque dejaba mi ciudad natal, pero sabía que era para crecimiento del Club. Ha sido muy satisfactorio estar en varias facetas del Club y ser parte de muchos proyectos, entre ellos el DT Electrónico. El cambio fue un desafío en todo.

El futbol mexicano es una caja de sorpresas, vemos que desaparece la Liga de Ascenso, se cancela el Apertura de la Liga MX a causa de la contingencia sanitaria y hasta Mazatlán se convierte en plaza de Primera División.

¿Qué opinas de toda esa situación?

No estoy muy de acuerdo con los modos de la Federación en cambios de plaza, nuevos formatos de competencia, quitar el Ascenso. Creo que es retroceso en el futbol mexicano. Mazatlán es el menos culpable, estoy feliz, el regreso de la Primera División a Sinaloa y ahora no hay más que apoyarlos desde cualquier trinchera. Yo les digo a los jóvenes que si sueñan con ser futbolistas profesionales, deben sacrificarse y entregarse al máximo.

