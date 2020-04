Michael Jordan su mayor inspiración

Guamúchil, Sinaloa.- Atletas como Michael Jordan son una fuente inagotable de datos con triunfos, éxitos, tropiezos, récords y todo tipo de leyendas. Detrás de esas historias existen también personajes inspirados por estas figuras, como es el caso de Alfredo López Gaxiola, mejor conocido como “El Lentes”.

Ni el mejor ni el más malo en la duela, pero creo que sí te has distinguido como uno de los más entusiastas. ¿De dónde viene ese gusto por el deporte ráfaga?

Me queda súper claro que aprendí a jugar en equipo y aceptar el papel que me toque en cada situación. A lo largo de la vida siempre he estado echándole ganas. El entusiasmo sobre este deporte viene de tres palabras: Michael Jeffrey Jordan.

¿Cuál es el verdadero sentido del deporte, la recreación y la amistad?

Creo que todo esto va junto con pegado. Los mejores amigos que tengo en la vida han sido por el deporte, en el marco de los valores de la práctica de éste. Por ejemplo, Enrique Romero, mi padrino de boda, es un ejemplo de vida para mí y le tengo un cariño y admiración. Es cierto que el deporte es recreación, pero cuando estás en la cancha te apasionas de repente como me pasa a mí.

¿Para ti Jordan es el más grande atleta de todos los tiempos?

Uno se queda eternamente con la idea de que él fue, ha sido y será el más grande jugador que haya tocado un balón de baloncesto. Para muchos el atleta más grande de todos los tiempos. Para mí, lo máximo.

Conserva un poster de Jordan. / Fotografía: EL DEBATE

¿Cuántos años de edad tenías cuando empezaste a ver en televisión y admirar a Jordan?

Jordan debutó en 1984 con los Toros de Chicago, cuando yo tenía casi 6 años. Empecé a escuchar de Jordan como a los 8 años. Recuerdo que la primera vez que lo vi fue en una televisión a blanco y negro en casa de mi abuela. Me hizo enamorar del juego en 1989 aproximadamente, y así el basquetbol ha sido parte importante de mi vida.

Recientemente se cumplieron 17 años de que se despidió Jordan de las duelas. ¿Habrá un sucesor?

El más grande se fue y es tiempo que nadie ha podido llenar sus zapatos. El basquetbol ha cambiado mucho, y Jordan jugó con Chicago Bulls en una época en la cual había jugadores de mucho físico, e inclusive en la NBA se tuvieron que cambiar las reglas debido a que algunos equipos solo se dedicaban a golpear a Jordan.

¿Un sucesor de Jordan?

No creo que exista alguien igual que él.

O se es fans o admirador, ¿o las dos cosas a la vez?

A un admirador le gusta ver jugar a su ídolo, su estilo, pero hasta allí, pero un fan conoce datos personales, su familia, filosofía de vida, logros, récords y cómo llegó ese a motivarte para ser mejor persona. Un fan te puede hablar la inspiración que le causó la figura que él admira.

¿A qué otro atleta en el mundo has llegado a admirar en realidad?

Admiro también a Lionel Messi, un futbolista desequilibrante, creo que no hay otro como él en su deporte. También admiro la trayectoria del excampeón Julio César Chávez, así como a los basquetbolistas Lebron James, Russell Westbrook y al desaparecido Kobe Bryant

¿Seguramente te quedas con las ganas de conocer y ver jugar a Jordan?

Puedo decir que desde pequeño empecé a aprender inglés porque decía que cuando fuera mayor de edad conocería a Jordan y tendría que saber su idioma para poder hablar o platicar con él y expresarle la admiración que le tengo. Quizás se muera eso conmigo o se haga realidad.

¿Qué consideras tenía este jugador a diferencia de otros?

Lo que hacía diferente a Michael Jordan del resto de los jugadores en su tiempo es que era el primero en llegar a las prácticas y el último en irse. Luchaba por lo que quería. A Jordan lo inspiró o movió el fracaso, el ser rechazado en ocasiones en su escuela, tuvo siempre hambre de triunfo y nunca le gustó perder. Dicen que el único que se acercó a esa mentalidad de no ponerse límites fue Kobe Bryant.