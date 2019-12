Misael López brilla con luz propia con Cañeros

Muestra gran clase.

La organización Cañeros de Los Mochis ha abierto la puerta y le está brindando la gran oportunidad a un puñado de talentosos jóvenes que en corto tiempo se convertirán en los nuevos estrellas del espectáculo y en este grupo sobresale Misael López, un talentoso lanzador que está brillando con luz propia haciendo un gran trabajo en la loma de los disparos en este su primera campaña en la Liga Mexicana del Pacifico.

Nacido hace 19 años en el Poblado Antonio Rosales, Misael López Mendivil está cumpliendo con su importante compromiso en el staff de lanzadores de la escuadra verde con quienes ha jugado un total de seis partidos en esta campaña, dos de ellos abriendo juegos.

El apoyo.

"Le doy las gracias a los directivos del Club Cañeros de Los Mochis por darme esta gran oportunidad, la verdad me siento muy bien y estoy disfrutando al máximo cada ocasión que salgo a lanzar, me he preparado muy bien para hacer un buen trabajo y espero no defraudar a nadie", dice el robusto serpentinero salido de la Liga de Beisbol Infantil y Juvenil del Municipio de Ahome donde jugó desde los cinco a los 17 años de edad.

Después de jugar en la liga Naúl Valenzuela y el Torneo Guiber, Misael López fue firmado a muy corta edad por los Tigres de Quintana Roo por el reconocido buscatalentos local José Luis Valdez, pero al tiempo fue recortado y rápidamente los Saraperos de Saltillo lo llevaron a sus filas después de firmarlo el scout José Isabel Ceceña.

A Estados Unidos.

Fue en la Academia del Cármen en Monterrey, Nuevo Léon donde lo vio Alejandro Ahumada y registró su firma para la organización Rojos de Cincinnati convencido de su basto talento para llegar algún día a jugar en Grandes Ligas.

"Me emociona mucho esa posibilidad y es por eso que día a día cumplimos con el trabajo porque eso es la clave para llegar lejos. Mi familia es mi gran motivación y mi sueño es llegar a jugar en las Mayores y se que el esfuerzo premia y con ello vendrá un llamado para mí", comenta Misael en entrevista con EL DEBATE.

El serpentinero del Poblado Antonio Rosales hizo su debut en Liga Mexicana del Pacifico con Cañeros de Los Mochis el 19 de octubre en un juego contra Algodoneros de Guasave trabajando una entrada y un tercio en blanco sin recibir imparable.

Sus siguientes salidas han sido contra Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali. "Me he sentido bien y ojalá sigan así las cosas", dice Misael quien se dice admirador de la carrera del estelar lanzador Clayton Kershaw y su equipo favrito en Grandes Ligas es Dodgers de Los Ángeles.