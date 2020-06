Mochitense Abdiel Huiqui es convocado a la Selección Sub 15

Los Mochis, Sinaloa.- El mochitense Adbiel Rogelio Huiqui Félix fue convocado a la Selección Nacional Sub 15.

El jugador de Mazatlán FC y sobrino del exseleccionado Nacional Joel Huiqui nos dio sus impresiones sobre su llamado a la convocatoria virtual que se llevará a cabo del 15 al 18 de junio.

¿Qué significa esta convocatoria a la Selección Sub 15?

Es muy bonito saber que te toman en cuenta, no habrá concentración, pero se siente bien saber que estás tomado en cuenta aunque sea una concentración virtual.

¿Cómo será esta concentración?

Será por medio de videollamada, una concentración virtual, en la que van a estar todos los jugadores y los profesores.

¿El ser convocado significa que estás haciendo bien las cosas?

Significa algo muy bonito y yo creo que siempre hay que mejorar algo, no quedarse estancado, mejorar día con día pase lo que pase.

¿Es difícil que te relacionen con tu tío?

A veces hay gente que dice que me reconoce por mi tío, la gente puede decir cosas, cada quien tiene su forma de opinar, ya la gente que me conoce sabe como soy y los sacrificios que he tenido que hacer para estar aquí.

¿Qué opinas del cambio de sede del equipo a Mazatlán?

Al principio fue un poco difícil porque yo llevaba dos años viviendo acá en Morelia, pero allá en Mazatlán voy a estar un poco más cerca de mi familia y en el estado de donde soy, por una parte está bien, pero por otra parte es dejar todo de nuevo lo que tenía acá en Morelia.

¿Esperan que sea un proyecto a largo plazo?

Es la idea, que funcioné y que sirva de algo el sacrificio de mis papás, porque el dinero que gastaron en Morelia ahora lo van a gastar en Mazatlán y esperemos que sirva de algo y también hay que ponerle todas las ganas para poder lograr algo con el equipo.

¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo?

A corto plazo poder ganarme un lugar, ser titular y poder jugar la mayoría de partidos, internacionales o en el mismo país, pero el simple hecho que me estén convocando es muy bueno.

¿Es tu primera convocatoria?

Sí, es la primera vez que me toca una convocatoria y se siente muy bonito esta nueva experiencia de poder vivir esto.

¿Qué opinas de la situación que estamos viviendo por la pandemia de Covid-19?

Es muy raro porque nosotros siempre hemos estado activos, todos los días entrenamos, vamos a la escuela, siempre nos mantenemos activos y el hecho de que se pare todo de un día para otro por una razón u otra se siente muy raro porque nosotros no estamos acostumbrados a estar encerrados sin hacer nada, pero de todos modos hay que seguir trabajando para volver de la mejor manera.

¿Dónde estás pasando la cuarentena?

Cuando empezó esto el club nos mandó a nuestras ciudades para poder pasarla con nuestras familias pero en casa, nos dio la única condición de que no saliéramos, que tuviéramos la responsabilidad de no salir a cualquier lugar y si salimos por alguna necesidad siempre tener las medidas de higiene, lavarnos las manos, usar cubrebocas, en estos momentos vine a Morelia a firmar unas cosas y a despedirme de amigos.

¿Cómo han estado trabajando?

Al principio fueron dos meses que estuvimos entrenando todos los días, ya después nos dieron un descanso, pero de todos modos yo quise seguir trabajando en ejercicios con balón y físicos para mantener la condición.

¿Cuáles son tus objetivos a mediano plazo?

Como todavía estoy en fuerzas básicas, es seguir pasando de categoría, como tengo 13 años ya cumplí uno de los objetivos que era subir a Sub 15, yo quisiera subir de categorías y si se puede adelantar que mejor, el objetivo principal es debutar y mantenerme en Primera División.

