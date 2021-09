Mochitense Erin Rojas, aprueba en Probeis

El beisbolista mochitense Erin Enrique Rojas Inzunza superó las pruebas del proyecto del Gobierno Federal, mejor conocido como Probeis, que dirige el ex ligamayorista Edgar González, por lo que estudiará el bachillerato tecnológico de educación y promoción deportiva. Rojas Inzunza recibió la carta de aceptación para ingresar al plantel Cajeme ubicado Ciudad Obregón, en la categoría con residencia.

Contento por la oportunidad

El oriundo del Ejido Plan de Guadalupe se mostró contento por la oportunidad a la que se hizo acreedor en base a tu talento y que le permitirá seguir desarrollándose en el llamado deporte rey.

“Significa mucho porque va a ser un gran avance en lo que me gusta a mí que es jugar béisbol, algo que no veo como sólo un pasatiempo”.

El infielder asegura que el béisbol le ha dejado muchas enseñanzas, como el valor del trabajo en equipo, el respeto y sobre todo la disciplina.

“El béisbol me ha enseñado muchas cosas, lo principal el compañerismo, llevarte bien con otras personas, tener respeto, ser disciplinado lo más importante”.

Rojas Inzunza se inició en el béisbol a la edad de 5 años en la Liga Infantil y Juvenil Municipal de Ahome y tras dos años de dejar los diamantes, retomó el camino de la mano de Rafael Ruano (+), entrenador que fue clave en su desarrollo deportivo.

“Empecé a jugar desde los 5 años en la Liga de Ahome, me salí a los 8, dejé de jugar dos años y volví a entrenar con Rafael Ruano que en paz descanse, él me enseñó muchas cosas, me fue desarrollando bien”.

Erin tiene como objetivos jugar buen béisbol y ser reconocido por su talento, aunque no descarta la posibilidad de hacer realidad el sueño de jugar de manera profesional.

“Lo único que busco es jugar buen béisbol, que me dé a conocer, que me conozcan por mi talento”.

El destacado deportista se caracteriza por su buena defensiva, inteligencia para jugar, velocidad en la bases y bateo de contacto.