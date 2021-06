Mochitense Octavio Moya irá al Mundial de Basquetbol U-15

El mochitense Octavio Moya Castro fue convocado para integrar la Selección Nacional de Baloncesto Escolar U-15 que participará en el Campeonato Mundial de Serbia, Belgrado 2021.

Cumple un sueño

Aunque fue más rápido de lo que esperaba, el destacado deportista cumplió uno de sus sueños, al representar a su país.

"Es algo que hace mucho tiempo yo anhelaba mucho y pues afortunadamente se cumplió y se cumplió bastante rápido para mis espectativas y espero seguir cumpliendo más".

El plurifuncional basquetbolista dejó el hobbie del futbol, para enfocarse en el deporte de las canastas.

"Empecé a practicar hace dos años, cuando estaba en primero de secundaria, a mi no me gustaba casi, practicaba más futbol, pero un maestro me dijo que si por qué no entraba al equipo de basquetbol, fui y así fue como empecé".

El seleccionado Nacional reconoció que el profesor Renato Velázquez, ha sido su principal mentor y quién le ha ayudado a desarrollar su potencial.

"El que me inculcó fue Renato Velázquez Leal, el hizo que me desarrollara, fue el que más tiempo me entrenó y fue el que más impacto tuvo en mi desarrollo".

Moya Castro también destacó el apoyo que ha recibido por parte de su familia.

"Han sido muy importantes porque han sido los que más apoyo me han dado, tanto económicamente, como psicológicamente, ellos siempre han estado ahí".

El espigado jugador señaló que se decantó por el baloncesto debido a la facilidad con la que empezó a destacar y tras ver el potencial que tenía, terminó por enamorarse del deporte.

"Me fui por el básquetbol porque ví que era un deporte en el que se me hacía fácil destacar, en el que la gente se alegraba verme jugar, hacía jugadas que yo no entendía pero la gente si, ví que era un deporte donde yo podía llegar muy lejos, me gustó y terminé enamorándome del deporte".

Objetivos claros

El mochitense fue claro al declarar que su meta es traerse una medalla de Serbia y obtener grandes experiencias.

"Yo voy al Mundial por una medalla, yo quiero llegar a ganar con mis compañeros y traer una gran experiencia de allá".

Sus sueños no quedan ahí, ya que en el futuro buscará una beca para jugar en Estados Unidos y llegar al basquetbol de la NBA.

"Mi objetivo es llegar a jugar en Estados Unidos, ir a una Universidad y jugar en la NBA, ser un jugador que brille y ser alguien que marque un antes y un después dentro de la Liga".

Para llegar bien preparado a sus próximos compromisos, Octavio ha acudido a concentraciones en las ciudades de Culiacán y Mazatlán, además de sus entrenamientos cotidianos en esta ciudad.

