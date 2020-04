Moverán fechas del deporte local en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a la incertidumbre que ha generado el parón de actividades deportivas en el municipio de Ahome por la pandemia Covid-19, varios dirigentes de diferentes ligas y torneos de la región dejaron en claro que solo se retomarán las acciones en la fase que quedaron y no se piensa cancelar de tajo ninguna liga o torneo, solo retomar el calendario en el que se quedaron antes de la pandemia.

En el futbol

En el balompié, como es en el caso de la segunda fuerza del ejido Mochis, su presidente, Ramón Humberto Robles Agúndez, declaró que solo adelantará las semifinales y final para que no se empalme con otro torneo en puerta.

“Aunque no se ha hablado con los cuatro delegados involucrados en las semifinales, quiero proponerles que el juego de semifinales y final se jueguen dos semanas antes del arranque de la próxima temporada que por lo general empieza a mediados de octubre y antes del juego de la final llevar a cabo la inauguración de la temporada 2020-2021” dijo.

En el softbol

En el deporte de la bola gorda Juan Corrales, coordinador de la comisión del comité de softbol, fue enfático al comentar que ninguna liga será cancelada, que no es la idea, que lo primordial es retomar donde se quedaron las ligas en curso.“Primero que nada es esperar el llamado y la fecha que nos den luz verde para retomar actividades y acatar las reglas de salubridad. Tenemos que sacar lo que se quedo pendiente. Todos estamos conscientes de la situación y trabajando en equipo ajustaremos las cosas para salir adelante, No es el plan cancelar ligas, todo va seguir como quedaron las ligas antes de esta contingencia. Aclarar que no se cancelará ninguna liga de softbol solo se ajustaran a nuevas fechas”, comento. Al igual el presidente de la Liga de Softbol Enrique Ruiz, Fabricio Garcia Ugson comentó que su liga iniciara sin problemas dependiendo de qué fecha se le asigne por parte del comité.

Foto de archivo El Debate

La idea es reorganizar fechas y que se termine lo que está en diferentes facetas como es el caso de la liga periodística que fue la que se quedó en su fase de play offs antes de la pandemia. Ya dependemos del comité para ver lo de la calendarización”.

En el basquetbol

Paúl Lugo, presidente del torneo Las Palmas, comentó que su torneo se alargará más de lo normal, pero depende de los ajustes que haga el comité.

“Si mira la idea es continuar con el torneo en su fase de rol regular. Hoy solo será cuestión de checar el calendario de los torneos del municipio para saber cómo se va a manejar esa cuestión. El torneo se alargará, ese sería el único problema”, comentó Lugo.

En el ámbito del deporte profesional está el caso del Cibacopa que se paró cuando iba iniciando el circuito. Dicha liga no ha dado fecha de regreso hasta que las autoridades federales den un decreto ante esto. Por el momento solo están a la espera.