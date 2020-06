Murciélagos confía en salir adelante

El Presidente de Murciélagos de Los Mochis, Miguel Favela Galindo, confía en que el equipo saldrá delante, pese la crisis ocasionada por el Covid-19 y la desaparición de la Liga de Ascenso y lo que conlleva para las categorías inferiores. En su participación en el foro "Afectación de la pandemia en el deporte profesional local" organizado por el Círculo de Cronistas Deportivos de Los Mochis, el directivo informó de la situación del club.

Panorama complicado

El directivo se mostró contento por la llegada de la Liga Mx a Mazatlán, pero en cambio, señaló que los otros equipos sinaloenses como lo son Dorados y Murciélagos, tienen una situación complicada, de la que confían saldrán adelante.

Sabemos y lo digo con mucho orgullo de la situación que está pasando en Mazatlán, donde va a llegar un equipo de Primera División, yo les deseo la mejor suerte, pero en las divisiones nuestras, tanto Dorados como Murciélagos estamos en una situación complicada, compleja, pero seguramente vamos a salir adelante, seguramente vamos a jugar, seguramente vamos a arrancar el torneo por ahí de septiembre, octubre y esperemos en las mejores condiciones.

Favela Galindo criticó el modelo de negocio del futbol mexicano, en el que muchos equipos han sido afectados y el control queda entre unos pocos, por lo que dijo, los otros equipos analizan con cuidado.

“En el futbol desagraciadamente el modelo de negocio que hemos venido acarreando durante muchos años está equivocado y ha llevado a que muchísimos equipos hayan quebrado, hayan tenido que retirarse y que la Federación que es una Federación básicamente recaudatoria y no promotora realmente ha hecho que muchos equipos no puedan seguir participando y en lugar de promover más o abrir más, están cerrando más y se está convirtiendo en un oligopolio donde 4 o 5 personas dominarán el futbol Nacional, lo cual es una situación que estamos todos los equipos analizando con mucho cuidado, para ver cómo debe de funcionar o qué debemos hacer en términos comerciales y por qué no hasta en términos legales ante esta situación, tu entras a un negocio con unas reglas de juego y al minuto 90 te cambian las reglas del juego y 2-0 es a favor del que lleva 0, está complicado, lo estamos analizando”.

Comentó que la desaparición del Ascenso es un golpe muy fuerte para muchas instituciones, ya que se elimina una de las principales motivaciones que tiene el futbol profesional. “Ya vimos lo que pasó con la Liga de Ascenso que prácticamente desaparece o se convierte en una Liga muy menor, donde la aspiración de subir a la Primera División se extingue por lo menor por un periodo largo de tiempo, sabemos que en el futbol existe la posibilidad de ir ascendiendo en categoría y es uno de los grandes motivadores de los empresarios o de la gente que estamos metidos en el futbol, al quitarte eso, toma dimensiones diferentes, más allá de eso, estamos analizando toda la situación”.

El sinaloense reconoció que a Murciélagos le ha faltado una mayor integración con la ciudad, por lo que están trabajando en corregir los errores que han cometido en el pasado, para poder convertirse en un equipo que represente dignamente a Los Mochis.

“Yo creo que ahí lo que a nosotros nos ha faltado es generar todavía mayor integración con la ciudad para que tengamos más apoyo, finalmente los equipos se hacen grandes con el apoyo de la gente, puede haber el empresario que haya, las reglas de juego que haya, pero si la afición no se conecta con los equipos es muy difícil que esto salga adelante como quisiéramos, equipos fuertes, poderosos que pongan en alto a las ciudades, vamos a trabajar mucho en eso, estamos corrigiendo errores que hemos cometido en el pasado, entendiendo la nueva situación para poder sacar adelante a Murciélagos y seguir poniendo en alto al nombre de Los Mochis y del equipo”.

No a la LBM

Miguel descartó por completo la posibilidad de buscar un lugar en la Liga de Balompie Mexicano y declaró que seguirán peleando dentro de la Federación Mexicana de Futbol para que las reglas sean más claras y den certidumbre a los inversionistas.

“En cuanto al tema de la nueva liga, es una liga que está fuera del seno de la FIFA, no quiero decir que sea una liga pirata, pero no es una liga que tenga los reconocimientos internacionales para jugadores, para arbitraje, para reglas, entonces nosotros somos en eso institucionales, nos mantendremos dentro de la Federación Mexicana de Futbol y ahí daremos las peleas que tengamos que dar para que el futbol mexicano tenga reglas, reglas a largo plazo que den certidumbre, claridad, para que todas las inversiones que hagamos tengan sensatez, estamos en esa pelea, pero la otra liga, te confirmo no estamos interesados porque está fuera de la reglamentación internacional”.

Finalmente reconoció que el descenso a la Liga Premier le costó al equipo frente a la afición, la cual respondió de buena manera cuando se jugaba en la Liga de Ascenso.

