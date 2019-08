Murciélagos debuta en casa

Murciélagos de Los Mochis buscará sus primeros 3 puntos en el torneo 2019-2020 de la Liga Premier Mx de Segunda División. Los mochitenses reciben la visita de los Coras de Nayarit en duelo correspondiente a la jornada 2, programado para este viernes a las 20:00 horas en la cancha del estadio Centenario.

Cómo llegan

Los pupilos de Manuel Flores no tuvieron el arranque deseado, ya que cayeron 2 goles por 1 en su visita al Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Luis Rodríguez al 56 y Humberto Guzmán al 60, le dieron el triunfo a los jaliscienses, mientras que Jonatan Osuna al 72 hizo el descuento por los sinaloenses.

Por su parte, los Coras aprovecharon la localía para derrotar con el mismo marcador a los Mineros del Fresnillo FC, en partido celebrado en el estadio Nicolás Álvarez Ortega de la capital nayarita. José Alberto García Collazo igualó el marcador a minuto 51, mientras que Edwin Roberto Sánchez Cota concretó la voltereta al 72.

El duelo entre Murciélagos y Coras se ha convertido en todo un clásico dentro de la división, e incluso en la Liga de Ascenso, donde les tocó coincidir. Históricamente, estas escuadras han sido protagonistas en la Segunda División y tienen el objetivo de seguirlo siendo.

A revertir

Tras un titubente de debut, el director técnico mochitense Manuel Flores, señaló que aunque es un torneo largo, es importante no dejar ir puntos de un inicio, para mantenerse en zona de clasificación.

“Es un torneo largo, sin embargo no podemos dejar ir puntos desde un principio. Tenemos que revertir esto, trabajar fuerte para sacar el resultado en casa y no alejarnos de la zona de los primeros lugares de la tabla”.

Por su parte, Jonatan Osuna, anotador del único gol de los nocturnos en el primer partido, hizo un llamado a la afición, para que asista al estadio y los apoye con todo.

“Que nos vayan a apoyar ante Coras, el equipo se va a partir el alma dentro de la cancha y esperemos que ellos se la partan fuera”.