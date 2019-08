Murciélagos se trae dos puntos

Murciélagos de Los Mochis se trajo dos puntos de su visita a los Alacranes de Durango dentro de la Liga Premier de Segunda División. Los mochitenses se impusieron en penales luego de un entretenido empate a 3 goles.

El partido

Los pupilos de Manuel Flores saltaron a la cancha del estadio Francisco Zarco, para encarar el duelo de la jornada 3 del torneo 2019-2020. Los nocturnos buscaban su primer triunfo y estuvieron cerca de conseguirlo, pero no pudieron mantener una ventaja de 3 goles. El primer tiempo fue de ensueño para los de negro, que abrieron el marcador al minuto 5 por medio del mochitense José Alfredo Peralta, su paisano Mario Rodríguez aumentó la ventaja al 8, mientras que Jonathan Osuna marcó el tercero al 21. El descanso del medio tiempo no le vino bien a los alados, ya que en su afán de defender lo que parecía una cómoda ventaja, dejaron la iniciativa a los de casa. Los arácnidos no se dieron por vencidos y tuvieron su recompensa. Adrián Muro anotó el primero de los duranguens al 49, Luis Morales el segundo al 65 y Adrián Muro igualó los cartones al 95. Pese al duro golpe de haber sido alcanzados de último minuto, los mochitenses se recuperaron para quedarse con el punto extra en la definición desde los 11 pasos al imponerse 4 por 3.