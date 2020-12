Nada es fácil, pero me gusta ir paso a paso; El fisicoculturista Erik Gallardo

Guamúchil, Sinaloa.- Michoacano de nacimiento y guamuchilense por adopción. Erik Gallardo Negrete es un joven deportista y profesional de la nutrición que a lo largo de 10 años ha venido creciendo fuerte en el fisicoculturismo, y aun sabiendo que el camino no será nada fácil, su mayor sueño es participar y ganar un Mr. México. Se dice agradecido con todos los que lo han apoyado, y le gusta ir paso a paso hasta conseguir sus metas.

¿Cómo nace el gusto por el fisicoculturismo?

Fue de manera curiosa, cuando un amigo que quería bajar de peso me invitó por primera vez a un gimnasio. Lo acompañé, y a partir de ahí no lo puedo dejar. Me gusta tanto esto, que lo convertí en mi pasión. Ya tengo casi 11 años que comencé, y pues aquí seguimos, al pie del cañón, echándole ganas todos los días.

¿Cómo es la vida de un fisicoculturista y qué es lo más complicado?

Si te gusta algo y le tomas amor no será tan complicado, pero lo más pesado sin duda en este deporte es la alimentación o las dietas.

Yo poco a poco fui escalando viendo revistas y apoyándome en mi primer entrenador, que me inculcó a entrenar duro y alimentarme bien. Creo por eso estudié la carrera de Licenciado en Nutrición. Trabajé como entrenador, y pues hoy me preparo solo y me hago mis planes alimenticios.

¿Cómo se complementa el trabajo para lograr un físico como el tuyo?

Todo lo que hacemos es muy sano, pero lógicamente lograr un cuerpo para llegar a competir sí tarda sus años. La gente siempre va a dudar del físico que logramos, pero aquí hay mucha disciplina y constancia. Entrenar de lunes a viernes, inclusive dos veces, y ocho comidas al día, no es fácil.

¿Qué otras actividades realizas en tu vida cotidiana?

Tengo un negocio de suplementación de vitaminas y proteínas, por lo que combino mi actividad de nutriólogo y atleta. Tengo todo el apoyo de mi familia. Mis padres siempre me dijeron que preferían estuviera yo en el deporte en lugar de otras actividades que no tenían beneficio alguno. Hay momentos en que estás a punto de tirar la toalla, y es cuando ocupas del familiar o amigos para que te regresen el ánimo o la motivación.

¿En qué momento un fisicoculturista está en condiciones para las competencias?

Primeramente ocupas de una masa muscular sólida. En competencias te piden presentarte con muy poca grasa, por lo que días antes de los torneos entrenas más y comes menos.

¿Cuál es la competencia más importante que has tenido?

Sin duda la mejor fue la que tuve recientemente en Mazatlán, en el Mr. Sinaloa y en el cual logré el segundo lugar. Aspiro para el próximo año lograr el primer lugar y así clasificarme al Mr. México. Aquí en Salvador Alvarado somos todavía pocos los que venimos apretando fuerte en el fisicoculturismo, pero todos buscamos inculcar buenos hábitos.

¿Anteriormente practicabas algún otro deporte?

Yo desde mi niñez siempre me gustó mucho el deporte. Participé en futbol, basquetbol, beisbol y atletismo; en este último representé en muchas ocasiones al municipio. Hoy viene una oleada grande de jóvenes que gustan del gimnasio, y eso es bueno ante tanta enfermedad y obesidad.

La gente hoy se cuida más y eso es bueno. Recomiendo a la gente a que se cuide y que procure tener un mejor estilo de vida, con buena alimentación y haciendo deporte.