Nadadores vuelven a sus entrenamientos en Guasave

Guasave.- Aquiles Castro, quien es presidente del Comité Municipal de Natación en Guasave, declaró que han decidido reactivar los entrenamientos de nadadores locales, pero solo trabajarán en tierra.

Aclaró que se pretende regresar a las prácticas acuáticas hasta que termine la temporada invernal, esto con motivo de no arriesgar la salud de los muchachos en tiempos de esta pandemia.

“Creemos que regresaremos a las albercas hasta que empiece la Semana de Pascua, por ahí en marzo, mientras que por el momento hacemos trabajos como correr, participamos en rutas de ciclismo y en otras actividades que ayudan a los muchachos a estar activos fuera del agua”, indicó.

El también entrenador expresó que son cinco alumnos los que se mantiene activos en los trabajos de formación, sin embargo, se espera que para más adelante la cantidad vaya aumentando paulatinamente.

Destacó que los días de trabajo son de lunes a jueves, y ya que regresen al agua se extenderán de cinco a seis días por semana, lo que será un reto para los atletas, pues dejaron de entrenar desde hace varios meses debido a las fechas decembrinas y el coronavirus.

Uno de los proyectos que tienen en puerta es el realizar, en coordinación con el Imudeg, un torneo de aguas abiertas en el río Sinaloa, a la altura del malecón María del Rosario Espinoza, esto con la finalidad de aprovechar los recursos naturales que se tienen para lograr una buena preparación de los jóvenes nadadores.

Es un tema que está pendiente, pero sí tenemos la inquietud de hablar con el director del Imudeg para que se pueda hacer cuando se permita reactivar al cien por ciento el deporte en el municipio, indicó el directivo.

Aquiles Castro reconoció que el no contar con buenas instalaciones acuáticas viene a ser un golpe duro para estos atletas, pues al no haber una alberca reglamentaria que esté disponible todo el año, hace que la preparación de los jóvenes no sea igual, en comparación con otros municipios que tienen albercas olímpicas con servicio de calefacción para poder entrenar todo el año.