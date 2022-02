Néstor Cruz, el hombre detrás del éxito de Covec, el equipo del momento

Mazatlán.- Luego de consagrarse como campeones de Copa, en la Liga de Futbol de Primera Fuerza Muncipal, Néstor Cruz, directivo de Construcciones Covec, habla del éxito de su equipo y cómo han podido labrar este camino desde el inicio.

Covec nació con su proyecto desde la Tercera Fuerza Municipal y han ido escalando peldaños, hasta ganar el campeonato de Copa en el máximo circuito, ahora sueña con el título de Liga.

Nada ha sido fácil, pero con paciencia y amor por el futbol, Néstor ha sabido diseñar un equipo competitivo, y con ese trabajo y su pasión por el futbol comienzan a cosechar éxitos.

Néstor junto a su familia, posando con el trofeo de Copa-Cortesía

¿Cómo inició el proyecto de Covec y quiénes lo han apoyado?

El proyecto inicia en 2018 en Tercera Fuerza Municipal, éramos tres amigos apasionados por el fútbol, cada quien conocía gente en el ámbito futbolero y ahí fuimos armando el equipo, incluyendo trabajadores de la misma empresa; y empezó sin apoyo, tercera y segunda fuerza solamente COVEC, ya en primera fuerza se optó por buscar patrocinios de distintos proveedores y empresas asociadas a COVEC.

¿ Cómo nace tú gusto por el fútbol y desde que edad lo prácticas?

El gusto por el fútbol nace gracias a mi padre (+), el fue seleccionado villaunense por los años 70’s y 80’s y yo empiezo a practicarlo desde los 9 años de edad gracias a una invitación que tuve por parte de la selección de la antigua unidad ferrocarrilera.

El plantel de Covec ganador del título de Copa-Cortesía



¿Esperaban ganar el título de Copa en tan corto tiempo en Primera Fuerza?

Sinceramente, antes de esta temporada, no tenía idea, no esperaba que lo lográramos tan pronto en nuestra apenas segunda temporada en primera fuerza; pero al iniciar esta temporada 21-22 nos pusimos el objetivo muy claro, nos metimos en la cabeza cuáles eran los principales escalones y el campeonato de copa era uno de ellos.

¿Qué fue lo más difícil del partido de la final ante Boys de Villa Unión?

Lo más difícil fue el momento en que ellos metieron el gol, porque era el principal objetivo que teníamos en la final, sabíamos que si ellos lograban marcar, iba a ser muy complicado llegarles con claridad por su estilo de juego.

Covec festeja con su porra tras el encuentro final ante Boys de Villa Unión-cortesía

¿Cómo llegó su entrenador Jesús Frías al equipo?

"Moika" llega a media temporada en tercera fuerza, por recomendación de un familiar, ya que al ser jugadores nosotros, nos era muy complicado estar en el terreno de juego y también hacer cambios; se le plantean los objetivos que tenemos como equipo de fútbol y se interesó en apoyarnos.

¿ Durante este tiempo, ha sido difícil competir contra equipos con grandes nóminas?

Claro que si, como muestra está la temporada pasada, a pesar de traer buen equipo, nunca supimos manejarlo como debería y claro que nos sirvió de experiencia; a pesar de competir con plantillas ya consolidadas en primera fuerza, aún así quedamos en sexto general en nuestra primera temporada, calificando así a nuestra primera liguilla.

¿Actualmente cómo catalogas el nivel de la Liga de Primera Fuerza?

Es bueno, a mi en lo personal me gusta.

¿Cuál es el siguiente reto para el equipo?

Al inicio de temporada nos fijamos objetivos que consisten en cinco:

1. Llegar a la final de copa.

2. Ganar la copa.

3. Clasificar a liguilla entre los primeros 4.

4. Llegar a la final de liga.

5. Ganar la liga y así lograr el doblete.

¿Cómo visualizas el proyecto dentro de cinco años? ¿Te gustaría continuar por mucho tiempo?

Dentro de cinco años el proyecto va estar mejor consolidado en Primera Fuerza y si quisiera estar por mucho tiempo, todo dependerá de las circunstancias obviamente.

¿Qué es lo más difícil de estar al frente del equipo, o que sacrificios has tenido que hacer?

Muchas veces es difícil saber tratar a cada uno de los jugadores, para así tener un buen vestidor, pero en cuestión del equipo en general, no es difícil por ser el deporte que me apasiona.



Por último, solamente agradecer a todo el cuerpo técnico, directivos y jugadores por el gran trabajo que se está haciendo en lo que va de temporada, agradecer también a patrocinadores que sin ellos nada de esto sería posible y por último también agradecer a la porra que juego con juego los tenemos alentándonos; esta copa va dedicada al cielo.