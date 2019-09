No ceden en lucha por el Navarro

El conflicto por la posesión del estadio Navarro Escoto no sede y ahora, algunos Presidentes de Liga se quejaron porque el Instituto Municipal del Deporte de Ahome, se negó a recibirles un documento.

Respaldan al Comité

En la misiva, un total de 21 directivos muestran su inconformidad por la destitución del Comité que encabeza Víctor Manuel Contreras López y establecen que tras reunirse el pasado jueves en Asamblea General, siguen reconociendo y avalando a quienes fueron destituidos por el IMDA. “Los aquí suscritos seguimos reconociendo y avalando al actual consejo directivo del Comité Municipal de Futbol de Ahome, encabezado por Víctor Mnauel Contreras López, por considerar que la destitución ejercida por el Instituto que usted preside y que fue presentada de manera pública en conferencia de prensa celebrada el día sábado 31 de agosto del año en curso, estuvo fuera de orden por no existir una denuncia oficial por parte de los presidentes de ligas”.

Humberto López, presidente de la categoría Ositos, dio a conocer que asistió el sábado junto a Sergio León y que en el IMDA no quiseron recibir el documento.

La respuesta

Por su parte, el Director General del IMDA Felipe Juárez, declaró que el documento no se recibió, debido a que hay directivos que encabezan hasta 3 ligas, por lo que solicitó una reunión con los directivos para aclararles los puntos.

“Yo les pedí una reunión con ellos, le dije a Lalo (Sergio León), que quería platicar con ellos, con los que están como presidentes de Liga, para este lunes a la 5, lo que pasa es que ese documento hay personas que dirigen 3 ligas, hay un Presidente del Comité no puede dirigir una liga y dirige 3, yo les dije que platicaramos, para darles un panorama más amplio de lo que está pasando, nos dicen en ese documento que estamos tomando decisiones por el Comité y no es así, nosotros no estamos auditando al Comité ni a sus finanzas, sino a los ingresos del Navarro, es lo único”. Ernesto Vázquez, Presidente de la Juvenil Menor, externó que no han recibido uan invitación, pero a su vez invitó al Director del IMDA a una reunión en el Navarro este lunes a las 19:30.