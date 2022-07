“No esperaba el cambio": Édgar Torres se despide de Mazatlán y le dan la bienvenida en los Mayos de Navojoa

Claro que me gustaría, porque sé que es un grupo muy selecto de cada país representado y pues formar parte de un roster para ir a un evento de esta magnitud sería un plus a mi currículum como pelotero.

Aún no conozco un estadio de MLB, pero sé que el día que lo conozca será para pichear, no para ver un juego desde las gradas.

Me voy con las banderas desplegadas. Sé que mi paso por Mazatlán fue una gran etapa en mi carrera y en lo personal. A esa gran afición que me cobijaba con esos aplausos y porras, cuando tiraba, gracias. Gracias, Mazatlán.

Me siento un poco triste, ya que he tenido molestias que he sentido en mi brazo, pero a la vez estoy convencido de regresar más fuerte que nunca y a ayudar a mi equipo a lograr victorias.

