“No podía dejar escapar la oportunidad de ir a jugar a Bélgica”: Dagoberto Espinoza

Guamúchil.- Con las maletas listas y llenas de ilusiones viaja el joven guamuchilense Dagoberto Espinoza Acosta para incorporarse a su nuevo equipo: el Cercle Brugge de Bélgica.Concretado el pase, el canterano de las Águilas del América realiza una visita relámpago a sus familiares aquí, en la colonia La Gloria, antes de emprender el viaje al Viejo Continente.

El equipo crema mexicano exporta así a una de sus nuevas joyas para unirse a la larga lista de jugadores nacionales que militan actualmente en Europa.

Primera prueba. El joven medio campista ya estuvo a principios del año a prueba en ese mismo club de la Liga Jupiler League, por lo que no será del todo nuevo su llegada. Dagoberto Espinoza tiene ya un largo rato enrolado en las Fuerzas Básicas del América, y aunque no ha debutado todavía oficialmente en la Primera División, su proceso de seis años ha sido muy bueno en las divisiones inferiores, e inclusive ha tenido varios llamados a las selecciones nacionales Sub-16, Sub-18 y Sub-20.

Despedida. En corta charla con EL DEBATE, el surgido de la Escuelita del Deportivo Carlo Mario comenta sentirse muy contento y agradecido con todos los que lo han apoyado.

“Esta es una oportunidad muy importante y la que cualquier futbolista profesional desea tener, por lo que yo no debía dejarla escapar”. Acepta que será un gran reto pero no debe dejar escapar la oportunidad. “Ojalá me vaya bien, yo le echaré todas las ganas con el objetivo de quedarme allá. Creo estar bien preparado para asumir la responsabilidad”.

Sabe que todos los días hay algo nuevo qué aprender, pero considera estar actualmente en uno de sus mejores momentos y espera adaptarse rápido al futbol de Bélgica. Explica que la ocasión que estuvo allá a prueba con ese club europeo lo trataron muy bien, y eso le da confianza en esta nueva etapa. “Hoy parece se cumple un sueño y no hay que desaprovechar esta oportunidad”, remarca Dagoberto “Daguito” Espinoza.