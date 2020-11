No viene Ramón Urías con Cañeros de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Malas noticias. El mal momento de Cañeros de Los Mochis en la actual campaña 2020-2021 de la Liga Arco-Mexicana del Pacífico se ve más agraviada con la noticia de la ausencia del ligamayorista sonorense Ramón Urías, quien ya confirmó a la directiva de la escuadra esmeralda que debido a la amenaza de la pandemia del covid 19 ha decidido quedarse en su casa en Bahía de Kino cuidándose ya la vez trabajando para llegar en óptimas condiciones a los entrenamientos de los Orioles de Baltimore en 20201.

“Tuvimos una plática telefónica con Ramón (Urías), y nos comentó del gran temor que tiene de contagiarse del coronavirus pues esto estaría dañándole en gran forma en sus intenciones de establecerse en Grandes Ligas y claro que nosotros lo apoyamos en esa decisión , respetamos mucho sus planes porque sabemos que es un joven con mucho alentó y futuro en Estados Unidos y le deseamos lo mejor, claro que es una mala noticia para Cañeros de Los Mochis que en estos momentos necesita mucho de su valiosa participación con el equipo, pero también es importante su futuro en Estados Unidos”, comentó el ingeniero Joaquín Vega Inzunza a Debate.

Ramón Urías, de 26 años, hizo su debut este 2020 en Grandes Ligas con Orioles de Baltimore promediando un brillante .360 a la ofensiva con nueve imparables en 25 turnos al bat con un jonrón y tres impulsadas en los 10 juegos donde tuvo participación. Ya tiene la invitación a los entrenamientos primaverales donde con la escuadra de Baltimore donde buscará hacer el equipo que inicie la campaña regular del 2021.

El mal momento

Vega Inzunza reconoce el mal momento por el que está pasando el equipo verde que los tiene confinados en los últimos lugares del standing seriamente dañados y perjudicados por lesiones y sobre todo por los múltiples contagios del Covid-19 que ha mermado seriamente la productividad del equipo.

“Es un año extraño por el que estamos pasando, al inicio de la temporada sabíamos que estábamos amenazados por el problema del covid como todos los equipos, pero no tanto, al mánager Víctor Bojórquez no se le puede culpar de esta mala situación porque son otros los factores que han puesto al equipo en una productividad negativa y no su trabajo al frente del equipo, él sigue firme como mánager y estamos seguros que la segunda vuelta será una historia muy diferente para Cañeros de Los Mochis”, comentó el directivo esmeralda que mencionó a los serpentineros inicialistas Daniel Duarte y Andrés Ávila, así como a Saúl Soto, Cristian Castillo, Misael López, Irving Machuca, y el dominicano Leandro Castro como las bajas más sentidas por lesiones, además de agregar que el receso que hubo en la liga por la pandemia, el equipo no pudo hacer un trabajo físico al cien por ciento y la reanudación los agarró fuera de forma, con problemas de lesiones y varios infectados que tuvieron que guardar cuarentena obligada y después regresar al equipo sin estar en una real forma física.

“Así es esto, todos los equipos han resentido estos problemas pero creo que Cañeros ha sido el más dañado de toda la liga, a pesar de esto tenemos la confianza en nuestros jugadores, en nuestro mánager y en el resto de nuestro cuerpo técnico para tener una buena segunda vuelta que nos de los puntos necesarios para estar en los play offs donde sería borrón y cuenta nueva, agradecemos las muestras de apoyo que hemos tenido de muchos aficionados que conocen realmente como es esto del beisbol, apoyos de solidaridad y paciencia en estos momentos malos que nadie desea pero hay que luchar y seguir trabajando para salir adelante, por el momento, tenemos planeado reforzar la ofensiva con algunos jugadores extranjeros y si se puede con algunos nacionales”.