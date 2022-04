Noche redonda: Se escribe nuevo y buen capítulo en la historia del boxeo alvaradense

Guamúchil.- Noche redonda se vivió el pasado viernes en la función de box denominada Haciendo Historia. La velada realizada ante una gran entrada en el Gimnasio Municipal Hilda Gaxiola, cumplió con las expectativas, en particular por la contundente victoria que logró en la pelea estelar, Rafael “Peque” Armenta Y el que no se quedó atrás para ponerle la cereza al pastel fue el angosturense Nazario Castro quien también salió con los brazos en lo alto.

La cartelera fue un éxito, aún de que los aficionados se quedaron con las ganas de ver en mayor plenitud y ante mejores rivales tanto a “El Peque” Armenta como a Nazario Castro.

En el cierre de la función poco antes de la media noche, “El Peke” Armenta derrotó por nocaut técnico en el tercer round al culichi Eduardo “Cepillín” González quien poco pudo hacer ante el vendaval de golpes de todos calibres que le propinaron.

Fue tal el castigo para el culichi, que en su propia esquina ya no lo dejaron salir para el tercer round. Fuerte y rápido se vio “El Peke” Armenta quien se mantiene invicto como profesional, La pelea de Rafael Armenta fue pactada a seis rounds en la división de los Superligero.

Por cierto, Nazario Castro también se impuso por nocaut técnico en el tercer episodio sobre José Cruz “El Maniaco” Palafox, de Hermosillo Sonora, dentro de los peso pluma. Muy poca resistencia presentó el sonorense que fue castigado a merced por el angosturense.

El que ni se despeinó fue el jovencito Miguel “El Thunder” Medina quien derrotó a Vicente Martín Cota, de Navojoa, por nocaut técnico en el segundo round. Desde el primer campanazo, “El Thunder” se fue como fiera sobre su oponente causándole un fuerte castigo, por lo que ya para el segundo asalto no se le permitió en su esquina continuar en el combate. Otro guamuchilense que deja grato sabor de boca fue Jorge Ortega que vence también por nocaut técnico en el segundo rollo a Manuel “El Gallito” Torres, de Los Mochis.

Por su parte, en una de las mejores peleas, el mochitense Andrés Olivas derrota por decisión dividida en ocho round al aguerrido culichi Cristian “Gokú” Pacheco.

En la primera pelea profesional, Abraham Manríquez supera en decisión a David King, mientras que Marcos Villegas, de Ciudad Obregón, le dio una paliza a Francisco Rodríguez, de Guasave, y quien tiró la toalla antes del comienzo del segundo asalto.

Por otra lado, también en un brillante demostración el mochitense Luis Alcaraz, del establo de los “Cochul” superó por nocaut en el tercer round al guasavense Wilfrido Camargo.

La mochitense Valeria Bustamante se impuso en decisión unánime a la voluntariosa Milagros Díaz, de Costa Rica, en duelo pactado a cuatro round.

En las peleas amateur Gabino Cervantes intercambió golpes con Obed Ruelas, y la angosturense Karen Castro lo hizo frente a Jesús Camacho.

Durante la función, se les rindió merecido homenaje póstumo al peleador Fermín Soto y al referee Gustavo López. Los reconocimiento los recibieron familiares de estas dos figuras del boxeo alvaradense. En el acto estuvo presente Armando Camacho Aguilar, el presidente de Salvador Alvarado, y Miguel Ángel Angulo Acosta, el alcalde de Angostura. Acudieron como testigos de honor los promotores y principales organizadores de la función, Francisco Armenta, Romeo Gelinec Galindo y Diego Inzunza. Al fin, todos satisfechos y animados para realizar aquí más funciones.