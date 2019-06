Obregón empareja la serie

Pioneros de Los Mochis salio desconectado en el segundo de la serie ante Halcones de Ciudad Obregón quienes se impusieron con abultado marcador de 101-69 en el Gimnasio Manuel Lira. Desde un inicio los Halcones de Ciudad de Obregpn iniciaron con una embestida letal ante Pioneros que en el juego uno erradico de ultimo minuto a los sonorenses, Ya en el juego dos los Halcones llegaron por sangre y lograron erradicar la ofesniva naranja.

El primer cuarto inicio movido por ambas escuadras como es costumbre se vieron jugadas de velocidad muy caracteristicas de los sonprenses que no se dormian en sus laureles y rapido le contestaban la canasta a Pioneros, El primer cuarto se lo llevaron lo sonorenses 27-22.

El segundo cuarto fue el que marco la pauta en el juego y ahi los sonorenses no soltaron una ventaja que mantuvieron en la mayor parte del juego, Su hombre clave fue Germain Jordan quien liquido la defensiva de Pioneros en ese cuarto, Halcones dejo una ventaja de mas de 20 puntos de diferencia con los mochitenses en ese cuarto, costal de puntos que no pudieron contestar en el final del segundo periodo que se llevaron los Halcones con un abultado 30-13.

Aunado a la abultada diferencia de puntos en el juego Pioneros salio desconectado al perder balones en la defensiva y insistir en lanzar de tres sin exito lo que molesto al coach de Pioneros quien les pedia más certeza y concentración en el partido.

La tercera parte no desentono con unos Halcones de Ciudad de Obregón que ante su gente se crecieron y aprovecharon los desaciertos de Pioneros para no perder la ventaja y liquidar muy temprano las esperanzas de los mochitenses.En el tercer periodo continuo la desconcentración de los mochitenses factor que aprovecharon los locales para hacer volcadas vistosas ante su gente.

El tercer periodo se lo llevo Halcones con marcador de 29-18, Ya para el ultimo cuarto Pioneros de Los Mochis intentó apretar en su afan de acirtar la distancia pero fue demasiado tarde la ventaja era demasiado y a pesar de llevarse en punto este cuarto no les alcanzó para arañar aunque sea el triunfo en el segundo de la serie que se lo llevaron los anfitriones 101-69.

El hombre de la noche por Halcones fue el estadounidense Germain Jordan quien se lucio con 26 unidades seguido por el segundo mejor canastero de su equipo quien fue Timajh Parker con 15 puntos y 15 rebotes, Mientras que por Pioneros los mejores canasteros fueron Jeffrey Early Jr. Con 18 unidades y Anthony Glover Jr con 11 puntos.

La serie se reanuda el día sabado con el juego tres en el centro de usos multiples deLos Mochis y el domingo se jugaría el juego cuatro y de ser necesario en lunes.